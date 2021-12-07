立法會選舉｜曾國衞出席工作人員培訓　提醒要盡早確認點票結果

立法會選舉將於12月19日舉行，政制及內地事務局聯同選舉管理委員會及選舉事務處，加緊進行準備工作，今日（7日）就在沙田大會堂進行第二場投票管理訓練，政制局局長曾國衞及選管會主席馮驊亦到場解說。



曾國衞出席投票管理訓練並發表講話。（政制及內地事務局Facebook）

選舉事務處今日在沙田大會堂舉辦了第二場投票管理訓練，對象為投票站主管級工作人員，透過講解選舉新安排和經驗分享，讓他們了解投票站管理工作，確保投票日投票站運作暢順。

曾國衞表示，立法會換屆選舉是完善選舉制度後的第二場重要選舉，涉及全港選民，意義重大。他勉勵工作人員必須全力以赴，做好各項安排，他說：「這次選舉除了須確保公平、公正和誠實之外，亦須加入高效及人性化的元素，為選民及候選人提供最大的便利。」

要確保流程暢順 主管需安排工作人員投票

曾國衞提醒在投票期間，須確保發票、投票、排隊的流程暢順，盡量縮短選民的輪候時間，亦要適時為選民提供協助。在投票結束後，須盡快將投票站轉為點票站，盡早確認點票結果。

選舉事務處今年加強培訓工作，除了過往舉辦的大型訓練外，亦為工作人員提供不同的實地培訓和演練。曾國衞呼籲投票站主管級的人員，須妥善安排和鼓勵投票站的工作人員，在午飯時間或投票站人流較少時，返回自己所屬的選區投票。