立法會選舉｜民研調查：傾向不投票升至36%　49%不支持地區候選人

立法會選舉本月19日舉行，香港民意研究所上月29日至本月3日電話訪問861名香港登記選民，有51%受訪者表示當日「肯定會」或「多數會」去投票，與11月中情況相若；而「多數唔會」或「肯定唔會」去投票的受訪者佔36%，較11月中上升3個百份點；分別有11%及2%受訪者稱「未決定」及「唔知/難講」。



香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，今次是歷年調查中受訪者投票意欲最低的一屆，認為投票率是反映對「一國兩制」信心及市民的認受性。



27%受訪者清楚並能回答現有選區名稱

調查問及受訪者認為在地區直選中有否值得支持的候選人，有30%受訪者認為有候選人值得支持，有49%認為沒有，另有22%受訪者表示不知道。

至於選民是否了解自己的所屬選區，有 27%受訪者表示知道，並能提供現有選區正確名稱，較11月中上升5個百份點；41%人表示知道所屬選區，但並非回答現有選區名稱或居住地不符合現有選區分界；32%人表示「唔知道/唔肯定」，較上月減少8個百份點。

廉政專員白韞六早前稱會研究民調問投票意向是否違法，鍾劍華強調民研的提問沒有任何建議、提示成份，將會繼續進行調查。

林鄭民望淨值大跌9個百份點

另外，民研同期進行了特首及局長民望數字，電話訪問了約1,000人，結果顯示特首林鄭月娥的評分為34.6分，與半個月前分別不大，有35%受訪者給予她0分，民望淨值為負45 個百份點，比半個月前顯著下跌9個百份點。

在十三名局長之中，公務員事務局局長聶德權、環境局局長黃錦星和保安局局長鄧炳強三人的民望淨值錄得正數，與9月相比，全部局長的民望淨值均告下跌。

在五項核心社會指標方面，各項指標得分均較一個月前下跌，當中「繁榮」指數跌幅最為顯著，下跌0.58分至4.77分，而「民主」得分最低，僅有3.94分，較一個月前下跌0.23分。