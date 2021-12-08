立法會選舉｜周浩鼎轟二五仔搞警察　田北辰：一哥認不及市民期望

距離立法會選舉不足兩星期，參選新界西北的民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰和新思維黃俊瑯今早（8日）出席港台選舉論壇，周浩鼎在論壇上多次批評田北辰是「二五仔」、「騎牆派」。田北辰其後回應，「你話我騎牆，我道牆叫『道理』」，更提及周浩鼎上屆參選立法會「超級區議會」議席時曾找他助選，自己當時二話不說就拍片幫助，難以理解周為何有如此強烈情緒。



周浩鼎在論壇上多次批評田北辰是「二五仔」、「騎牆派」。（資料圖片）

田北辰嘲新思維與湯家驊合作：仲建制過我

論壇分為四個環節，在「先禮後兵」部分，周浩鼎送黃俊瑯一張「思維剖析圖」，指對方擁有舊思維、假思維、「呃人嘅思維」，以及無思維，直言對方「咩都做唔到」。田北辰則送了一隻「一腳踏兩船」的玩偶予黃俊瑯，稱對方所屬政黨「新思維」自稱非建制派，但「公開同行會成員（湯家驊）拍拖，仲建制過我，當香港人係傻咩。」黃俊瑯則回贈「黃馬褂」予周浩鼎，稱對方「唔好以為唔洗向市民負責任，如果唔向市民負責任一樣有報應。」

隨後為質詢環節，田北辰稱，近日有發展商倡議發展私人居屋，問另外兩位候選人，最重要的兩個條件為何？黃俊瑯批評，對方曾擔任九鐵主席等多項公職，但仍未能處理民生和交通問題。周浩鼎則指最重要是做好規劃，強調不少居民關心的是屯門區交通已無法承載。

田北辰批黃俊瑯「又同行會成員拍拖，又取人大提名」，形容他的言論「語無論次」。

周浩鼎：黃俊瑯倡政改推港入政治漩渦

田北辰指感到失望，認為兩位候選人答非所問。周浩鼎隨即指，「我今日一條問題都唔答你，因為你做二五仔，今日有個敵人非建制，你唔去問佢，你花時間嚟搞我，你幾次論壇都係咁」，又指今天要揭穿對方是「二五仔、騎牆派」。

周浩鼎其後又批評黃俊瑯提倡重啟政改，將香港推回政治漩渦，「你嫌香港唔夠衰，你（黃俊瑯）算衰，你（田北辰）都係衰」，再批評田北辰做「幫兇」，「關鍵時間做二五仔，搞返自己人，你有冇品啲啊！」周更指田「黑暴嗰陣做二五仔，搞啲警察未同你計數。」

田北辰逕自表示，現時地產商願拿地出來興建居屋實屬不錯，但要符合兩條件，第一，政府一定要他們補地價，可低於市價的七成；第二，轉買條件一定要「加辣」。他又回應「騎牆」的批評：「你話我騎牆，我道牆叫『道理』。」周浩鼎即反駁，指田「唔知醜」，「第一次聽到有人騎牆話自己啱。」

黃俊瑯批評，田北辰曾擔任九鐵主席等多項公職，但仍未能處理民主和交通問題。（資料圖片/羅君豪攝）

周浩鼎批田北辰「二五」：搞警察都未同你計

黃俊瑯其後問及，《基本法》賦予一人一票普選權利，問田北辰若進入議會後，會否與他一同譴責林鄭拒絕落施，有違反《基本法》之嫌，「你係壞孩子嚟㗎嘛。」周浩鼎即指「壞咩孩子，佢係騎牆派、二五仔、田二五」。田北辰回應稱「通常個個都話我錯，我就知道做緊嘅嘢一定係啱」，他其後反問黃俊瑯是否支持831方案。黃指稱支持在831框架下實行普選，田北辰再批評對方「又同行會成員拍拖，又取人大提名」，形容他的言論「語無論次」。

在質詢環境中，周浩鼎和黃俊瑯時間較早用盡，餘下時間由田北辰回應。田北辰表述對警察的立場，形容香港法治社會一定要有司法、執法和保安，強調自己百分百支持警隊維持治安，他又提到前年發生了不同事件和情境，連新任警務處處長都承認當時處理手法與市民有落差。