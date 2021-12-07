立法會選舉｜李慧琼遭聽眾譏蛇齋餅　楊永杰：與譚香文為正邪之爭

立法會選舉本月19日舉行，參選九龍中的有民建聯李慧琼、楊永杰及非建制派譚香文，三人原定今早（7日）一同出席港台選舉論壇，不過譚香文昨晚在facebook表示，論壇環節要送禮物予其他候選人，但港台要求她在論壇三天將禮物交審，質疑有政治審查和言論限制之嫌，故決定杯葛論壇以示不滿。

雖然譚香文缺席論壇，但仍遭另外兩名建制派圍攻，李慧琼在送禮環節時送她「平衡木」，稱希望譚香文學好平衡，不要左搖右擺，「一時公民黨、一時前綫、一時人民力量」，讓市民捉模不到立場，「好似今日論壇話嚟又唔嚟，令人失望。」

楊永杰則指，要送一個「開咗嘅閘」給譚香文，「有時都覺得佢幾可憐，假假地都係民主女神，出閘參選想推動民主，等議會有民主派聲音」，但她一公布參選就被同路人圍剿，「所以送個開咗嘅閘畀佢，等佢想出閘就出閘，想選就選，唔使睇同路人面色。」



李慧琼指，不少長者都不懂使用電子設備，建議政府讓長者使用八達通或為他們提供二維碼「逆向掃描」。（資料圖片/張浩維攝）

楊永杰倡設問責官員扣薪制

對於食肆等處所周四起要強制使用「安心出行」，李慧琼稱，通關是頭等大事，強制使用「安心出行」是防疫抗疫措施之一，但她指不少長者都不懂使用電子設備，建議政府讓長者使用八達通或為他們提供二維碼「逆向掃描」。楊永杰則指，政府做事「慢三拍」，應盡快聯絡八達通公司，商討如何將八達通與「安心出行」掛勾，方便長者出行。

另外，楊永杰建議設立問責官員扣薪制，若做不到事就扣減人工，「減到無人工自然會走」，不用「嗌佢哋落台」。李慧琼認為問責官員扣薪制可作討論，但認為只減薪不能對症下藥，應該要推動官員要有績效指標（KPI），若未能達標就需要問責。

楊永杰指，他的選情緊張，正與譚香文爭取第二席，呼籲市民投票給他。（資料圖片/李澤彤攝）

楊永杰指與譚爭次席：正邪之爭

在聽眾問答環節時，有市民稱現時選舉氣氛低落，「以前你哋蛇齋餅糭今年無晒嘅，同埋都好少見你喺街站」，問及李慧琼是否已經「坐定粒六」當選？李慧琼稱，選舉期間要按選舉規矩進行，對於蛇齋餅糭方面，「我都唔知係邊位朋友諗出呢個說法」，又指在非選舉期間，民建聯的服務內容不只是蛇齋餅糭，也會經常協助長者填表和解決問題。

楊永杰自言選情緊張，正與譚香文爭取第二席，又形容為「正邪之爭」，呼籲市民投票給他，「唔好畀啲暴力嘅人士，黑心嘅人士搗亂議會。」