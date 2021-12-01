口岸票站首日登記　內地港人指商界踴躍：朝早塞塞哋︱立法會選舉

本月19日舉行的立法會選舉，破天荒在三個口岸設票站，內地港人預先登記後，屆時可免檢疫到邊境投票。網上系統今日（1日）早上9點起接受登記，有在珠海工作的港人表示，系統今早一度出現問題，自己在中午後成功登記，整個過程大約一分鐘，程序簡單。



他指對於口岸投票，來自生意圈的港人相對踴躍，但身邊有意登記的朋友不過半數；相信其他在大灣區養老或長住的港人，投票意欲會更低。他又透露，暫時未見有港人團體或商會安排旅遊巴接送，但有互相轉發口岸投票資訊，鼓勵大家盡早登記。



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網站今早9點開始接受登記，須填寫姓名、身份證、內地常住地區等個人資料，其後可選擇當日投票的口岸及時段。供選擇的口岸票站包括香園圍、羅湖及落馬洲，合共11.1萬個名額，當中羅湖最多，佔42,000個，登記下周三（8日）截止，名額先到先得。

內地港人：少於半數生意圈朋友有意登記

在大灣區工作逾廿年的歐生，疫情前每逢周末都會回港，疫情下已兩年沒回來。近日口岸票站安排出爐，他稱港人社團群組中有轉發政府訊息，自己今日中午後也在網上完成登記，「一分鐘搞掂，跟住指示入資料，好易用，唔複雜。」不過，他有朋友一早「趕頭班車」登記就遇阻滯，形容登記系統「塞塞哋」。

歐生指，內地生意圈的港人一般比較支持政府，「身邊相熟嗰啲都話會投，熱心履行公民責任；生意圈以外，養老嗰啲就唔敢包。」現時在珠海工作的他選擇了在落馬洲投票，估計該口岸會相對少人，「羅湖應該最多人，落馬洲冇咁塞、冇咁雜，應該唔洗排隊。」被問到其所屬選區，歐生則稱「已經兩年冇返屋企，點知邊區，舊時就新界東。」

他又指，口岸票站毗鄰深圳，距離大灣區東線城市如江門、中山、順德較遠，來回要大半日，相信住在這些地區的港人，投票意欲會更低。

珠海港人指車程遠暫無意投票

同樣因為疫情，兩年來未回港的珠海浸大聯合國際學院助理教授梁鏜烈指，自己所在的珠海及中山距離口岸較遠，一來一回「包車」要預4小時，暫時無意登記投票。不過，他指有校內港人教員較為積極，相約港人同事一起「拼車」投票。

工聯會黃國健接受傳媒查詢，指難以估計最終有多少人登記，因為近30萬內地港人都分散居住，要集中到三個口岸票站有難度。他又指，口岸票站須處理的票數不少，牽涉不同選區及功能組別選票，擔心出現混亂。選民若要在現場證明自己所屬選區，更可能會出現排隊情況。