專訪｜趙式浩：財團賺到盡不合時宜　須講共富　批對手不面對群眾

過去兩年香港政局風雲變色，北京連番出手掃除政治障礙後，下一階段將聚焦解決房屋問題在內的深層次矛盾，一直主宰香港經濟命脈的地產界，不時被傳是「整頓」對象，須負起更多社會責任。

代表業界的立法會最資深議員石禮謙退下火線，地產及建造界議席17年來首次出現競爭，由富商趙世曾之子、卓能集團執董趙式浩，對戰地產建設商會秘書長龍漢標。趙式浩接受《香港01》訪問時表示，社會不應總是把矛頭指向資本家，強調要「造好個餅」，共建「共富共贏」社會，昔日「財團贏晒」、「賺到盡」已不合潮流。

他又連珠炮發批評競選對手龍漢標，質疑對方不敢面對群眾出席選舉論壇、未能團結建造界等；對於「師父」石禮謙支持其對手，趙式浩直言「唔明佢諗緊乜」。

立法會選舉地產及建造界參選人訪問上集



不同意土地發展主導權在商界：政府是球證

選舉大改制後，商界在選委會勢力被「溝淡」，有人更視地產商為香港深層次矛盾一大根源，早前便傳出北京向香港商界下達「任務」，要求協助解決房屋問題，

趙式浩認為，社會的深層次矛盾，無論是地產商、其他商界人士、炒家甚至政府，都有一定角色，「一隻巴掌拍不響」，當中以政府角色最大：「土地房屋，終究就是供應和需求的問題，近十多年造地速度很慢甚至停滯了，比不上殖民地時期甚至回歸初期，才有今日的土地荒。地產商哪有能力『一手做成』這些問題？劏房確是個問題，正如國家領導人所說需要解決，但這和發展商沒有直接關係吧？發展商是負責賣樓，劏房業主都不是發展商。」

趙式浩指，要解決房屋土地問題不能只從發展商身上找問題，政府才是最終的責任人。他不認同多年來土地發展主導權在地產界手中：「政策如果不容許，地產商怎麼做都沒有用，你（政府）才是球證。」

香港房屋土地問題困擾港人。（資料圖片）

「所有商界都要多講社會責全任」

趙式浩又指，社會對於商界的刻板印象總是只顧賺錢、忽視社會責任，但現時情況已有不同：「商家也是人，會賺取合理利潤，也會嘗試妥善分配資源務求達到更高效率，但現在不是只有地產界，所有商界人士都要朝一個好方向發展，所有商界人士。」他透露，現時有個別企業確實秉持舊有思維，認為社會責任不重要，但近年已愈來愈多企業，尤其較為年輕、專業的一代掌控決策的企業，都愈來愈重視社會責任。

他認為，外界不應將目光放在所謂「北京硬任務」，而是多聚焦如何做到「共贏共富」，「這一點我和（工聯會會長）吳秋北看法是相似的，要為整個社會謀福祉。財團『贏晒』，賺到最盡這回事，其實已不合潮流，社會各個持分者，要贏就一起贏，造好個餅」，希望社會勿總是將矛頭指向資本家。

具體而言，趙式浩指未來香港基建工程眾多，建造業工人短缺，建議可考慮在不影響本地工人生計的前提下，引入適量外勞：「我知道若引入外勞，有工人會擔心飯碗，但現在是需要更多工人，如果繼續短缺，建築成本繼續上升，樓只會愈賣愈貴，是否可以作適當平衡呢？例如替工人提供更多培訓進修？」

趙強調要「拉闊來看」，平衡整體社會的利益，「當然我知道對於上一代來說，這不是一時之間可以接受到的，但要繼續保持溝通，這一點相信我的對手是做不到的。」

力數對手 質疑未能團結建造界

趙式浩的競選對手是地產建設商會秘書長、現年70歲的龍漢標，他獲各大地產商提名支持，包括多名重量級人馬如新地主席郭炳聯、信和集團主席黃志祥。談起對手，年輕逾三十載的趙式浩似乎火氣十足，力數對方不足，首先指龍漢標雖然較年長，但其工作經驗集中在地產建設商會當「大內總管」，欠缺多元經驗，例如在內地做樓盤生意、於中港融合大背景下能否與北京部委、大灣區城市的官員打交道。

他接著質疑對方仍抱持「舊有」做事風格，以為議員單純代表一個行業的利益，「立法會是一個平台，讓業界和社會利益得以平衡，如果你把議席完全只綁上業界（利益），你繼續做業界秘書長咪得囉！」

趙式浩首次參選地產及建造界，對戰龍漢標。（梁鵬威攝）

地建會不想業界代表是地產商？ 趙：集團在港項目少

連珠炮發未停，趙式浩再批評龍漢標至今未與其面對面辯論：「所有訪問、候選人論壇，他全部不出席，不敢面對群眾，如何將業界同群眾拉近呢？」他不願猜測對方缺席原因，但留意到對方近日向傳媒稱自己「不是政治人物」，但他認為日後政治氣氛只會比以往更濃厚，要明白政府及立法會運作，「如果你入到去立法會，因為『我不是政治人物、不懂政治』，只是把業界意見讀出來，不如在報紙出一份聲明便可。」

他又質疑，龍漢標「完全做唔到團結業界」，最多只代表到地產界，「但我團結到地產界，亦團結到建造界，雖然我是地產出身，但過去5年我以議員助理身份，幫建造界做事，得到他們認同」。他否認未獲大地產商支持，拜票時有選民認同其理念，「可能因為是石禮謙先生的影響，我好唔明白.......我搞唔清佢諗緊乜。」

過去商界有說法，雲集各大地產商的地建會，不欲有地產商背景者擔任業界代表，擔心意見反映不夠中肯，趙式浩表示同意，因無可能擺平各方關係，但認為自己所屬的卓能集團在香港已很少項目，主要是內地及海外，相信可做到持平。

不解「師父」石禮謙言行 趙：讓路青年人但轉頭支持個70歲

趙式浩過去被視為石禮謙「徒弟」，惟今屆選舉，石禮謙未有提名任何人參選地產界，龍漢標報名參選當日，石禮謙更為其站台。對於「師父」未交棒自己，趙式浩稱不明白對方真正想法：「之前話要『讓路給年青人』，但轉頭無端端就支持一個70歲的（龍漢標），我唔知市民點諗喇。」



民主派初選案早前再提訊，民主黨劉慧卿在網上發文感嘆多名被告無了期還押，石禮謙在貼文留言「這不是我們認識的香港」，引起不少迴響。趙式浩不認同「師父」所言：「第二樣嘢我唔明白，點解無端端走去卿姐到留言.......你口口聲聲話自己係建制派，我確實不知他在做什麼。我只可以講，一個人『說』什麼都不是重點，『做』什麼才是，大家才會知言行是否一致。他們做的事我不評論了，但相信大家可以基於他們過往實際做過什麼，大家自行分析一下。」

立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。