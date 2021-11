47人被指組織或參與民主派初選,被控「串謀顛覆國家政權」罪,僅14名被告獲准保釋,其餘33名被告被還押至今已9個月。案件今(29日)在西九龍裁判法院再提訊,民主黨前主席劉慧卿在社交網頁上載到法院聽審的照片,慨嘆:「正式審訊仍未召開,真不知他們要還押多久」。經民聯立法會議員石禮謙在劉慧卿的貼文留言,稱:「這不是我們認識和深愛的香港,願主祝福他們。(This is not the HK we know and love . God bless them all)」



即將卸任議員的石禮謙日前接受傳媒訪問談及不連任的決定,笑稱:「邊個可以勸退我,我最叻勸退我自己。」他又說:「中聯辦無搵我,我無搵過中聯辦」,強調有關決定是經與家人商討後作出,「我覺得我要行呢步路,要有新人事,新作風。」

被問到議員生涯何事最深刻,石稱看到今屆由本身70位議員,減少至最後只有42名議員,形容是「幾難嘅感受」、「唔太完美」,強調一直抱著和而不同的心態工作,「大家都係為香港做事,大家選擇行自己嘅路。」