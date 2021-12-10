專訪｜林新強：仍信奉「共產黨好偉大」　23條立法須與國安法看齊

改制後的立法會選舉，一直屬民主派囊中物的法律界議席，首次上演建制內鬥，由香港律師會前會長林新強對撼香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒。

6年前因公開表示「共產黨好偉大」而遭律師會通過罷免，最終辭任會長一職，林新強接受《香港01》專訪時說，該次經歷令他「上了一課」，及後意識到當時自己敏感度不足，但問題不在於讚揚共產黨偉大，「我絕對覺得共產黨偉大，呢句說話已經寫埋係《憲法》入面。」

立法會選舉法律界參選人訪問下集



「我絕對覺得共產黨偉大」

林新強被視為法律界惹火人物，2014年他為《一國兩制白皮書》護航，在電台節目上大讚「共產黨好偉大，因為它將我們的國家帶領到一個新紀元」，引起軒然大波，觸發律師會通過對他的不信任動議。

事隔6年，香港政治環境徹底改變，林新強認為當年的風波源於他敏感度不足，「我因為呢句說話上咗一堂，當時應詳細解釋點解共產黨咁偉大。」他稱當時節目主持人也認同其言論，相信若他解釋清楚，大眾也會認同，「我絕對覺得共產黨偉大，呢句說話已經寫埋係《憲法》入面，共產黨領導中國從一窮二白到依家，中國人站起來、強起來，內地民眾生活非常美好，北京、上海甚至貴州都好，睇到我哋嘅天眼，令到中國人好自豪。」

若把當日言論放在今日政治時空，應無大礙，會否覺得當年有點無辜？林新強重申當時敏感度不足，自己主動承擔責任，沒有逃避，「雖然律師會無規定要辭職，我為咗平息風波，為咗唔好繼續分化律師會，最終都選擇辭職。」





▼法律界參選人訪問上集▼

專訪｜陳曉鋒冀法律界與京破冰 談初選案審訊：公義會遲但不缺席

林新強：業界少講23條

政府表明將於來屆立法會開展《基本法》第23條立法，被問到立法建議，例如在竊取國家機密罪上，傳媒應否獲豁免等，林新強多次稱需待草案出台，聆聽業界意見，目前難以評論，「我唔可以揣測政府會出咩草案......我個人意見比較渺小，最主要係反映業界意見」，若業界認為草案影響香港原有自由度及違反《基本法》，他會為業界發聲。他稱，目前業界關注發展機遇，「反而無咩聽到業界主動講起23條。」

林新強提到，23條立法須與《港區國安法》「看齊」，不可與《國安法》有衝突。至於何謂「看齊」，是否意味着23條案件同樣可不設陪審團、安排指定法官審理，林新強僅說要視乎政府草案，不作猜測。

至於23條立法應否符合《約翰內斯堡原則》，承諾不以言入罪？林新強稱，《約翰內斯堡原則》由一眾學者提出，具有參考價值，但《基本法》已保障了港人人權、出版和遊行自由等，並列明《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會及文化權利國際公約 》適用於香港，《國安法》亦表明會保障香港言論自由度，未來23條立法必定要跟從《基本法》和《國安法》。

初選47人案被告還押多時 林新強：法治非以快慢衡量

近年反修例案件積壓，民主派初選47人案被告至今已還押逾9個月，該案延至明年3月再提訊，被質疑是「未審先囚」。林新強指，法治並非以快慢衡量，最重要是要公平、公正地審訊，「我諗遲來嘅正義都係正義，絕對好過無正義。」他稱，若被告認為在囚時間過長，可向法庭申請保釋，如法官不批准，也是參考實際情況按法律作出決定。

對於有指《國安法》條文不清晰，林新強表示，《國安法》是新的法律條文，需要時間透過不同案例釐清原則性條文，「呢個係我哋制度，希望大家忍耐下。」他建議政府向法院增撥資源，聘請更多法官，並呼籲業界更多有志之士擔任法官，加快審訊速度。

律師會前會長林新強。（李澤彤攝）

近日有候選人提出特赦反修例示威中干犯輕微罪行的青年，林新強稱，特赦屬政府權力，由政府考慮，「我唔會同政府決定呢樣野，我唔知應從咩去考慮，我完全無呢個概念。」

以往法律界議席由民主派主導，被問到如何爭取選民支持，林新強稱會以最誠懇態度服務業界，貢獻其經驗和知識，助業界開拓海內外市場。他形容對手陳曉鋒有抱負、有目標，而自己的優勢在於具有多年法律經驗，「做咗30年，一世都係法律界」。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。