專訪｜陳曉鋒冀法律界與京破冰　談初選案審訊：公義會遲但不缺席

改制後的立法會，部分功能界別仍保留個人票，包括民主派壟斷多年的法律界議席，惟今次無民主派代表參選，改為上演建制互撼，由香港律師會前會長林新強對戰香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒。陳曉鋒接受《香港01》專訪時表示，參選希望捍衛香港法治及傳統，令專業回歸理性，不再分藍黃，他相信即使自己是法律學者，而非大律師或事務律師，亦可代表法律界發聲，更客觀地反映業界問題。



近年反修例案件積壓，其中民主派初選47人案延至明年3月再提訊，屆時多名被告已被還押逾一年，被質疑是「未審先囚」，但陳曉鋒認為「公義會遲到，但不會缺席」，強調公義不能以案件審議快慢來定奪，「唔係慢就代表正義得唔到伸張」，最重要的是過程是否符合程序公義。



倡核心價值「不變」 冀推動大律師公會與內地破冰

現年32歲的陳曉鋒報稱是獨立候選人，打着「不變」的旗號出選法律界，稱希望捍衛香港核心價值，包括法治、人權及民主，維持「一國兩制」初心及港人生活方式不變。他強調法律界應回歸專業及理性，不分藍黃，倘有幸當選，希望促進大律師公會與北京坦率溝通，「來一場破冰之旅」，包括推動公會到北京拜訪，及安排法律界定期與中央駐港部門會面交流意見。

大律師公會主席夏博義上任後，公會與北京關係每下愈況。（資料圖片）

初選案明年再提訊 陳曉鋒：非單純以審訊快慢判斷

法律界有句格言：「遲到的正義非正義（Justice delayed is justice denied），但陳曉鋒則認為：「公義會遲到，但不會缺席。」律政司早前以翻譯需時及口供為由，申請將民主派初選47人案押後至明年2月審訊（法官及後拒絕押後，上周開庭決定將案件押後至明年3月再提訊），惹來被告家屬批評「未審先囚」，陳曉鋒指若相信香港法治制度，便需要根據制度行事，不應以審訊快慢評價是否公平，「一個案件唔係話快就係公正、公義，慢就代表正義得唔到伸張，唔係單純用快慢判斷。」

他指，押後審訊對被捕人而言也許是一種折磨，但從程序公義角度來看也並非不正確，例如需要完整地蒐集證據，「唔好用普通人觀念和邏輯，去判斷一套好完整嘅法治制度。」

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23條立法應保障言論自由 倡充分諮詢各界

港府早前表明，期望在下屆立法會重推《基本法》23條立法，陳曉鋒認為，23條立法不應令市民擔憂言論自由受損，必須經過充分諮詢各界，包括商界及普羅市民，在維護國家安全及維持商界對香港信心之間取得平衡。被問到應否加入間諜罪等罪類，他稱應參考海外法律才能評論，「如果貿貿然講適唔適合，係不負責任。」

對於未來23條立法應否如2003年建議般遵守《約翰內斯堡原則》，承諾不以言入罪，陳曉鋒說，維護香港核心價值是法律界議員必須堅守的信念，「符唔符合呢個原則（《約翰內斯堡原則》）呢，《基本法》係無寫到，但《基本法》規定港人有言論自由，要跟返《基本法》同《憲法》。」

被問到「平反六四」應否屬言論自由的保障範圍內，及是否認同中共曾定性六四為「反革命暴亂」，陳曉鋒認為應參考中國對六四的表述，「嗰陣我未出世，六四呢個問題一啲人有心結，好多時候社會需要用發展嘅眼光去睇問題，要向前看，先係比較積極嘅社會。」至於悼念六四是否違法？陳稱要視乎不同情況，例如有否在公眾場合作出煽動行為，「總之香港係相對有自由嘅地方。」

應保留法官戴假髮、外籍法官制度

法律學者出身的陳曉鋒，被指缺乏執業實戰經驗，他坦言這是他客觀存在的不足，但同時也是優勢，例如能中立客觀地看待法律界事務、「跳出業界睇業界問題」，「最簡單我唔會同業界爭飯碗，我完全無私奉獻。」他又認為，正如法庭需要陪審團審議案件，不一定是事務律師或大律師才能代表法律界，加上他與法律界聯繫密切，只要有全心全意為法律界服務的心，便具備參選法律界的資格。

今次選戰，對手是獲多名律師會前會長支持的林新強，陳曉鋒形容對手具資歷，擁有廣大人脈和網絡，而他唯一優勢是年輕，及具有科技創新方面的想法。他又提倡應保留香港司法制度的法定禮儀，例如法官戴假髮等，以及維持香港終審法院外籍法官制度等。