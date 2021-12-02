法律界泛民缺席建制互撼　陳曉鋒倡大狀北上　林新強笑稱想做政協

立法會選舉本月19日舉行，過往是泛民票倉的法律界上演建制內鬥，律師會前會長林新強與香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒互撼，兩人今（2日）出席由中小型律師行協會舉辦的選舉論壇。

在互相質詢環節，林新強被問到出任律師會會長時，做過最令他滿意和驕傲的事，林新強稱最開心是在律師會成立康體會，讓律師在放工時間一起做運動，更有年輕律師因參與活動相識並最終結婚。

陳曉鋒則被問到如何幫助年青大律師發展業務，他建議發起基金，支援北上發展事業的律師，並在大灣區內地城市設普通法法院。



林新強稱要為市民謀福址 最驕傲為律師會創康體會

林新強稱參選冀為業界拓發展機遇，指本港律師在海內外俱面對好多競爭，希望透過自身經驗為本港律師拓展海內外機遇，並擴展香港律師行的法律服務範圍，同時希望為市民謀福祉，做好房屋、土地、教育等問題，希望成為香港與國家的橋樑。

陳曉鋒自言是法治信徒，在政綱上提及「五個不變」，包括守法治的信念不變、護傳統的決心不變等，又認為只要對國家憲制有足夠研究和認識，香港在「一國兩制」的空間實際上是無限大，又強調解決問題是他的強項，並非紙上談兵。陳又指中小型律師行受疫情打擊很大，工作忙碌但「無錢賺」，一些處理「平安紙」的律師被「討價還價」，故期望拓展律師機遇。

與自由黨陳曉峰「撞名」 陳曉鋒：我係小弟鋒

林新強被問到出任律師會會長時，做過甚麼事令他最感滿意和驕傲，林新強稱最開心是在律師會成立康體會，讓律師在放工時間一起做運動，更有三對年輕律師因活動相識並最終結婚，又指律師在球場認識後，日後在處理官司時相遇，信任度和合作也會增加。林新強其後亦糾正陳曉鋒的說法，強調他並非任何一個地區的政協委員，笑言：「我都想做（政協）」。

陳曉鋒被問到如何幫助年青大律師發展業務，他建議發起基金，支援北上發展事業的律師，並在大灣區內地城市設普通法法院。林新強其後請陳曉鋒介紹自己，解釋自己與律師會前理事陳曉峰有何區別，陳笑言：「佢係大哥峰，我係小弟鋒。」

陳曉鋒。（資料圖片）

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。