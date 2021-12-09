外交特派員批羅冠聰跳樑小丑　部分港人被西方「民主自由」迷惑

由美國牽頭舉辦的全球民主峰會，本港時間今晚（9日）舉行，會議主題包括防範威權主義等，前香港眾志主席羅冠聰獲邀發言。外交部駐港公署和中聯辦今早合辦座談會，題為「探討民主真諦、堅定民主自信」。公署特派員劉光源致辭，批評「峰會」是一場政治鬧劇，製造世界分裂。



劉光源不點名批評羅冠聰，借峰會「唱衰香港」、是詆毀國家的「跳樑小丑」，將被釘在歷史恥辱柱上。他指部分港人受西方「民主自由」幌子迷惑，盲目崇拜西方民主價值，以為可令香港問題迎刃而解，強調須堅決鬥爭西方打香港牌的真實圖謀。



中聯辦副主任陳冬特別提到，正被香港通緝的羅冠聰被「峰會」奉為嘉賓，認為是對美式民主的最大諷刺，強調這種遭異化及扭曲的民主禍害無窮，會將香港引向萬劫不復的深淵。



劉光源指部分港人受西方「民主自由」幌子迷惑，盲目崇拜西方民主價值。（外交部駐港公署／資料圖片）

劉光源：倘有勢力干涉選舉必有力回擊

劉光源強調，香港實行哪種制度純屬中國內政，任何外部勢力都無權干涉。他說香港已進入由亂轉治、由治及興新階段，有個別國家以陰暗心理，詆譭「一國兩制」及港府依法施政。在本月19日舉行的立法會選舉，任何勢力若以任何形式和幌子干涉，中國政府都會有力回擊。

中聯辦副主任陳冬則指，過去一段時間，中央在香港撥亂反正，針對反中亂港活動猖獗，始終堅持依法治港，進一步完善選舉制度，是結合香港社會實際情況調整，強調「愛國者治港」絕非清一色，而是五光十色。

陳冬批評反中亂港勢力破壞香港民主進程。（張浩維攝／資料圖片）

陳冬：新議會體現優質及實質民主

陳冬指今年9月，新選制下首場選委會選舉成功舉行，形容是「依法、公正、有序，代表性強」，贏得社會認同。他說即將舉行的立法會選舉，將為愛國者施展才幹提供了寬廣舞台，引述有媒體指這種參選態度是回歸以來不曾有的新風貌，指新議會將體現優質民主、實質民主，相信香港市民能行使好當家作主的權利。

他又指英國殖民統治的本質，決定了英國不可能在香港發展真正的民主；反之回歸後，國家《憲法》及《基本法》保障了香港的民主，將按實際情況發展漸進推展。然而，反中亂港勢力破壞香港民主進程，陳冬指民主被扭曲、異化，斥責美國違背國際關係基本準則，干涉香港事務，否定「一國兩制」，破壞香港繁榮穩定；而反中亂港份子，則在外部勢力支持下發動街頭政治，挑起社會撕裂，是妄圖奪取香港管治權。