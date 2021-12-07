羅冠聰接受拜登邀請將於全球民主峰會演講　鄧炳強：極度憤怒

美國將舉行全球民主峰會，前立法會議員羅冠聰接受美國總統拜登邀請，將會在峰會上演講。



保安局局長鄧炳強發表網誌，對此感到極度憤怒。



羅冠聰。（資料圖片）

稱部份2019年反修例入獄年輕人被羅冠聰煽惑

鄧炳強稱，全球民主峰會是「由美國策劃、以『民主』作包裝，實質是鼓動其陣營對抗中國的會議」，指「『走佬』潛逃的反中亂港分子羅冠聰公然接受邀請」「企圖」在會上「發表詆譭中央和特區政府的言論，散播政治謊言」，對此感到極度憤怒。

鄧炳強說，羅冠聰被控參與未經批准集結，棄保潛逃被法庭發出拘捕令，認為他背棄香港行為羞恥。鄧炳強稱，羅冠聰多次發表仇中言論，挑動大眾對中央及特區政府的憎恨，又多次發表煽動分裂國家和顛覆國家政權的言論，涉嫌違反《香港國安法》，又稱2019年反修例入獄的不少年輕人是被羅冠聰煽惑。

羅籲無視選舉 鄧：涉溓違選舉條例及國安法

全球民主峰會將於12月9日及10日舉行，羅冠聰獲邀在12月10日在「保障人權」和「鞏固民之及對抗威權」兩個討論環節發表講話。鄧炳強表示，西方國家和政客怯於中國和平崛起，以中國威脅論作幌子，故意政治操弄，挑起事端，利用反中亂港分子作棋子，大肆唱衰中國及香港。而羅冠聰之流為了爭取自己的政治紅利，一而再、再而三，甘心做外國政府和政客的傀儡。

羅冠聰早前接受《路透社》訪問時，呼籲港人無視立法會選舉，認為選舉是北京操控，從制度而言香港民主已死亡。鄧炳強指羅冠聰公然挑戰法紀，涉嫌觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》，更可能違反《香港國安法》。他斥羅冠聰是「死心不息意圖「攬炒」香港的叛徒和懦夫」，特區政府會依法追究其刑事責任，確保犯法的人面對法律制裁。