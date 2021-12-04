立法會選舉︱羅冠聰籲港人無視：不應賦予認受性　廉署指不評論

流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰，在《路透社》的研討會，呼籲港人無視本月19日舉行的立法會換屆選舉，指港人不應賦予今次選舉認受性。他形容香港民主制度已死，民主精神只能殘存港人心中，而目前情況太嚴峻，港人未能將其民主精神轉化為行動。廉政公署回覆查詢指，不評論個別情況。



廉署又表示，根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票（包括投白票），即屬非法行為。任何人若涉嫌違反《條例》，廉署會依法按既定程序處理，呼籲市民嚴守法規。



羅冠聰：不應假裝香港有真正選舉

羅冠聰在訪問中表示，今場選舉受北京操控，港人不應賦予今次選舉任何認受性，不應假裝香港有真正的選舉，「應直接無視今場選舉（Just ignore them）。」他稱從制度而言，香港民主無疑已死，但港人爭取民主的精神仍然存在，只是目前情況太嚴峻，港人未能將其民主精神轉化為行動。

羅冠聰指不應低估人民的決心，也不應高估極權政府的持續性，目前中國面對人口老化及被國際社會孤立的問題，或影響中共在經濟方面的表現，動搖中共的認受性。

廉政專員白韞六。（資料圖片）

白韞六：個人意志投白票無刑責

新選制下，政府修例禁止呼籲不投票或投無效票，現時廉署正通緝身處海外的立法會前議員許智峯及前區議員丘文俊，兩人均涉嫌違反相關法例。廉政專員白韞六今（4日）再透露，至今收到9宗舉報，至於許、丘二人，廉署將向法庭申請拘捕令。白韞六同時澄清，相關罪行只規管公開煽動他人，「如果（選民）因為自己自由意志，或者種種原因，填票時變成廢票，並無刑責。」他又提醒市民，萬一收到疑似煽動訊息切勿轉載。