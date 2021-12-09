陳冬斥美國藉民主製造意識對立　指中國為不折不扣民主國家

美國牽頭本港時間今晚（9日）召開「全球民主峰會」，逾百國家領袖及代表網上參與。中聯辦及外交部駐港公署在「峰會」前夕，合辦以民主為主題的座談會，中聯辦副主任陳冬批評美國召開「民主峰會」是固守冷戰思維，以一己私利在世界上煽動、製造意識形態對立和矛盾，批評美式民主劣跡斑斑、亂象叢生，又強調中國是不折不扣的民主國家。



外交部駐港公署特派員劉光源則指，中國令8億多人脫窮，加上有效控制疫情，足證中國實行的是「管用的民主」，而中國的崛起沒侵略或推翻任何外國政府，是為世界帶來和平與繁榮。



中文大學前校長劉遵義則認為，民主的目標是以人民福祉為本，認為民主是否成功應視乎實行結果，例如國民滿意度。而哈佛大學的研究顯示，中國國民對政府滿意度超過93%，美國人對聯邦政府滿意度只有37%。



陳冬表示，中共領導人民對民主的不懈追求。（新華社）

劉光源批美策劃顏色革命 打民主旗號帶來動盪衝突

陳冬發言時批評美國以民主燈塔自居，將美式民主模式強加他人。他指共產黨領導人民對民主的不懈追求，形成了廣泛及管用的民主，豐富了人類政治文明形態。他強調中國實行「全過程人民民主」，指人民民主是社會主義的生命，形容中國為不折不扣的民主國家，任何別有用心的人否認、或詆譭都是徒勞。

外交部駐港公署特派員劉光源則表示，美國把民主當成服務一己之私的政治工具，壟斷民主標準、扭曲民主定義，狠批「峰會」反民主，當中最諷刺的邏輯就是「顛倒」。劉指美國長期以來，將自己的政治制度和價值理念強加於人，推行「民主改造」、策劃「顏色革命」，是一個打著民主旗號給世界帶來動盪與衝突的麻煩製造者，卻還宣稱通過「峰會」解決全球問題，認為是「倒果為因」。

劉遵義指賢能政治是中國長時期的制度，但競爭性政治未必做到選賢與能的目標。（資料圖片）

劉遵義質疑一人一票：最受歡迎未必最有能力

劉遵義在座談會上發言，認為民主的目標是以民為本，中國實行的人民民主與西方有不同，相信衡量哪種較為成功應看實行結果，例如國民的滿意度。他提到，哈佛大學的研究指，中國國民對政府滿意度超過93%，美國人對聯邦政府滿意度則只有37%。他又稱，中國古代有選賢與能的政治制度，挑選最有能力的人加入政府，指賢能政治是中國長時期的制度；但競爭性政治未必做到選賢與能的目標，因最受歡迎的人未必最有能力。

劉遵義大力批評西方民主制度，指2020年美國大選花費大量金錢，又提到「一人一票」有機會產生不合理結果，例如英國在贊成與反對相差極少下貿然脫歐、而美國選舉人票制度不反映全民意向、且選區劃界有操控選舉結果之嫌。他又批評美國的槍械管制一直做不到，質疑美國政府沒為人民謀幸福。

劉兆佳表示，不少美國專家、學者對美國民主擔心，而美國老百姓對美式民主信心正在歷史低點。（資料圖片）

劉兆佳：美國人對自身制度信心處歷史低點

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，美國正發展意識形態戰爭，提到西方民主已逐漸被不少國家拋棄。他表示不少美國專家、學者對美國民主擔心，而美國老百姓對美式民主信心正在歷史低點。

劉兆佳提到，美國共和、民主兩黨鬥爭不斷，司法機關高度政治化，人權和自由受到嚴重影響，認為美國民主沒有為美國人民帶來公平、正義及幸福，沒為國家帶來發展，只有政治動盪及威脅，質疑如何為世界垂範。劉又指美國自稱民主典範，但美國不願為盟友提供經濟支援，不少美國盟友視中國為重要經濟、貿易夥伴，拒絕與美國一同建立反華集團，認為如此二分化，有違多元發展、以及各國對人民對政治發展的多樣性。