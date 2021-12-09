美國民主峰會將登場　馬英九投書稱台灣已是「不自由的民主」

美國總統拜登（Joe Biden）將於12月9舉行首屆線上民主峰會（Summits for Democracy）， 台灣也在受邀名單之中，將由駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳代表出席。 而在民主峰會召開前夕，前總統馬英九投書媒體稱台灣已是「不自由的民主」（illiberal democracy）。



12月9日，馬英九在《聯合報》投書中指出，美國將於舉行首屆全球「民主峰會」，討論「對抗威權」、「打擊貪腐」、「促進對人權尊重」等三大議題；台灣也受邀，自己樂見美方這樣安排，「但也有不少憂慮，因為這幾年民進黨政府的表現，不但離『民主』越來越遠，反而趨近『不自由的民主』（illiberal democracy）」。

馬英九提到，「不自由的民主」一詞由美國學者法理德．札卡瑞亞（Fareed Zakaria）所創。該學者指出，從20世紀開始，全世界已有上百個國家的人民定期選舉國家領導人，被視為「民主國家」。

但其中有些國家的總統上任後，開始採行背離自由民主的政策或措施，例如修憲延長自己任期、非法打擊反對黨或政治對手等。札卡瑞亞把這種國家的體制稱作「不自由的民主」或「民選的專制」（elected autocracy）。

台灣前總統馬英九投書《聯合報》稱台灣已是不自由的民主。（截取網絡）

馬英九指出，蔡英文總統2016年就任後，就有許多違反「法治國」原則的作為。例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算國民黨，賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，「對台灣民主傷害甚鉅、危害深遠」。他並列舉出8個事件，包括2018年台灣教育部不讓台大教授管中閔就任台大校長的「卡管事件」，同年也爆發台灣促轉會副主委張天欽被媒體爆料以「東廠」自居，將「轉型正義」當成打擊國民黨新北市長候選人侯友宜的工具。

2019年他則提到台灣《公投法》修法，沒收「公民投票綁大選」制度、台大教授蘇宏達因批評政府政策遭警察約談的事件。2020年，蔡英文開放爭議極大的美國萊豬進口並關閉中天電視台，創下台灣電視新聞台被停播的先例。

馬英九寫道，2021年蔡英文無視「以核養綠」公投結果，執意將核四廠燃料棒送出國。此外，蔡英文也以指定直轄市民進黨市長候選人方式，實質廢止民進黨創黨數十年的公職候選人黨內初選提名制度。

馬英九最後在投書中也提到近期高嘉瑜遭男友施暴事件，意外讓民進黨「網軍」結構曝光。「這些疑似有特定單位資源挹注的網軍，猶如「錦衣衛」或「秘密警察」，長期在網路上霸凌與政府意見不同的聲音，甚至逼死一位優秀的台灣外交官。」（【台駐大阪代表蘇啟誠自殺】非因網絡霸凌 遺孀：是外交部的電話）

馬英九稱，這些不符民主憲政的行動，已明顯構成「不自由的民主」或「民選的專制」。「蔡總統經常自詡臺灣的民主價值如何寶貴，卻親手破壞這些民主價值」。馬英九文末提到，希望蔡英文和民進黨能以國家人民為念，懸崖勒馬，回歸真正的自由民主，台灣參加「民主峰會」，才能名符其實。