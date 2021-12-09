林鄭：公僕須認識中共精神　張曉明引述習近平：須丹心報國

政府今（9日）舉行公務員學院成立典禮，中聯辦副主任陳冬、特首林鄭月娥及多位官員出席。特首林鄭月娥在致辭時表示，公務員學院首要任務是加強公務員認識特區和中央關係、《憲法》、《基本法》和《國安法》，令公務員增加維護國家安全的意識。她強調公務員作為管治團隊的一員，應比其他人有更深理解，並勇於展示擔當精神。

林鄭又指公務員是社會的縮影，特別是年輕一群的公務員，在學生時代或許未有接受整全、有系統的價值觀教育，故要安排他們接受更多正面價值觀的培訓，讓他們成為勤奮向上、有青任感等公職人員。她認為，自己是在總結40年公務員生涯後提出多個期望，又稱「這四十年來，我沒有一刻不以擔任政府官員為榮。」



公僕國家觀念大有改善空間

林鄭在致辭時表示，香港公務員一直被稱為專業和高效率的團隊，但面對日新月異的社會環境、不斷提升的公眾期望，政府必須透過加強培訓和學習推動公務員隊伍精益求精。林鄭又指，2017年提出要設立公務員學院時，已說明學院必須注重、加深公務員對國家發展、中央與特區關係的認識。她提及自回歸以來，公務員事務局已安排不少課程讓公務員了解內地，但近幾年香港面對嚴峻的挑戰，就此清楚說明，在培訓公務員的國家觀念仍有很大完善空間。

林鄭又指，作為新公務員學院的推手，對加強培訓公務員有四點期望，其一，公務員是履行「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」的核心力量，自去年《港區國安法》實施後，公務員隊伍更是肩負起維護國安的重大任務。她提及中央的兩大舉措，包括落實《港區國安法》和完善選舉制度已將香港撥亂反正，但要令香港實行「一國兩制」行穩致遠，確保繁榮穩定，公務員必須理解國家《憲法》和《基本法》，貫徹落實「愛國者治港」原則。

政府舉行公務員學院成立典禮，中聯辦副主任陳冬、特首林鄭月娥及多位官員出席。

年輕公僕欠價值觀教育 高級公僕須認識中共理念

其二，林鄭認為香港的發展與國家發展息息相關，要融入國家發展大局，必須掌握國情，包括國家面對的國際形勢、國家在世界舞台的角色等。她強調作為公務員，特別是領導階層，有必要認識中國共產黨的理念和精神。

其三，她稱公務員是社會的縮影，特別是年輕一群的公務員，在學生時代或許未有接受整全、有系統的價值觀教育，故要安排他們接受更多正面價值觀培訓，讓他們成為勤奮向上、有青任感的公職人員。林鄭又指，學院將設提升公務員職業道德、家庭美德和個人品德的教育，推廣以人為本的服務精神。

任公僕多年「沒有一刻不以此為榮」

最後，林鄭指公務員是提升管治效能的中流砥柱，必須與時並進，政府在擔當服務提供者的同時，要做好推廣者及促成者等角色，強調公務員學院會培養敢創敢試、求突破和前瞻性思維。她指相關期望是總結40年公務員生涯後提出的，「這四十年來，我沒有一刻不以擔任政府官員為榮」，又指儘管近年面對嚴峻挑戰，但她從不放棄作為公職人員應有的核心價值。

張曉明引述習近平指，管治團隊和公務員要做到「一寸丹心唯報國，為國避事平生恥。」

中央高度重視公僕培訓 張曉明：著力培養愛國意識

國務院港澳辦常務副主任張曉明透過視像致辭，指學院「掛牌」成立是期待已久的喜事，也是政府自身建設的一件大事，他代表港澳辦、港澳辦主任夏寶龍表示誠摯慶賀。他指出，公務員是一支訓練有素的隊伍，回歸後光榮地擔負起落實「一國兩制」、「港人治港」的歷史責任，是「治港主力軍」。張曉明指，香港納入國家治理體系後，如何適應歷史轉變、時代進步和社會發展，更好地履職盡責，提供管治能力水平，是公務員須回答的共同課題。

張曉明稱，他有份籌備於1993年起開設的高級公務員清華大學國家事務研習課程，至今已舉辦了117期，亦曾參與內地機構面向公務員的培訓課程，形容整體「感到很有用」，但供不應求、缺口很大、多有不便，又指學院是「補了短版」、很必要，強調中央政府對公務員培訓工作高度重視，國家主席習近平在回歸二十周年時，曾提到管治團隊和公務員要做到「一寸丹心唯報國，為國避事平生恥，上下同欲者勝」，夏寶龍日前亦重申對愛國者和治港者的五個標準和要求。

張曉明稱，經歷了修例風波後「由亂到治」的重大轉折，公務員和社會人士對這些重要講話的精神有了更深切認識，亦對公務員培訓必要性、重要性有更深切的認知，今後要著力培養公務員的愛國意識、為民情壞、世界眼光和戰略思維，又指要做良政善治、長治久安，公務員任重道遠，公務員學院大有作為。港澳辦一如以往對借助內地資源培訓公務員，將提供大力支持，又指公務員學院在林鄭領導下，一定「辦出水平」和「辦得出色」。