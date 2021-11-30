政府公開招聘公務員學院院長　月薪最高達27萬　列六大條件

政府今日（11月30日）展開招聘公務員學院院長的工作，職位要求列明，須全面和準確掌握國家憲法、香港《基本法》及國安法，需理解國家的歷史、國家近數十年的發展，以及國家頒布的發展方向等。月薪為首長級薪級表第6點，即港幣265,150元至273,000元。



政府同時展開公開招聘，以及公務員內部招聘程序。（資料圖片）

須理解國家歷史、頒布之發展方向

公務員事務局發言人表示，設立學院是政府為加強公務員各方面培訓而推行的重點項目，學院院長須履行學院提升公務員培訓的使命，特別是透過提升培訓，使公務員隊伍在確保『一國兩制』準確全面落實方面更好地擔當政府的骨幹。

招聘廣告詳列該職位的入職條件，政府亦已發出內部職位空缺通告，邀請屬實任首長級薪級表第三點或以上、或屬同等職級，並符合入職條件的在職公務員，申請該職位。公務員學院院長一職屬單一職級職系，屬於首長級薪級第六點的職位。獲取錄的申請人（無論目前為在職公務員或外界人士），將按公務員合約條款聘任。

根據招聘廣告，申請人除獲聘時須為香港特別行政區永久性居民，其他條件包括：

(a) 持有由本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；

(b) 具備最少15年與培訓及教育相關的行政／管理／專業經驗，其中最少8年在大型機構擔任領導層職位；

(c) 具備卓越領導、管理及組織能力；敏銳觸覺，洞悉公務員的挑戰、發展需要和機遇，及關乎政府工作的本地、國家和國際事務；以及良好的溝通及人際技巧；

(d) 全面和準確掌握：(i) 《中華人民共和國憲法》；(ii) 《中華人民共和國香港特別行政區基本法》；以及(iii) 《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》(見註)；

(e) 充分理解國家的歷史、國家近數十年的發展，以及國家頒布的發展方向；及

(f) 中英文書寫能力優良，並操流利粵語、普通話及英語；理解和明瞭中國文化者更佳。

具備下述經驗者更佳：(i)在帶領機構變革或制定員工發展策略方面的豐富經驗；以及(ii)於著名內地或海外院校的工作及／或教育經驗。



特首林鄭月娥早前視察新公務員學院選址。（資料圖片/政府新聞處）

政府冀明年上半年就任

政府指，申請人除了需要具備大學或以上的學歷、最少15年相關的行政／管理／專業經驗等，還需要具備敏銳觸覺，洞悉公務員的挑戰、發展需要和機遇，及關乎政府工作的本地、國家和國際事務，並需全面和準確掌握《憲法》、《基本法》和《香港國安法》，及充分理解國家的發展。職位申請日期由今日開始，截止日期為12月13日。

公務員學院將於12月成立，院長人選到任之前，院長一職會由公務員事務局常任秘書長暫時兼任。發言人指，希望可在2022年上半年委任合適的人選擔任院長，以便學院在院長領導下盡早落實各項措施和計劃，以加強、擴闊和深化公務員培訓，並為學院進一步規劃和發展訂下方向。

早前有報道指，明年4月退休的警務處副處長（管理）郭蔭庶傳將出任公務員學院院長。公務員事務局局長聶德權今年6月在立法會上表示，院長人選可以是現任或退休公務員，亦可以是「出面的人」。