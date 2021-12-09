梁文廣遭奚落曾於民協實習　馮檢基：轉身服務大孖沙︱立法會選舉

距離立法會投票剩下10天，參選九龍西地方直選的民協前主席馮檢基，今日（9日）在一個論壇向對手梁文廣送卸妝水，奚落他曾經在民協做實習，學習面向基層的工作，惟離開後不久就加入「全港最有錢」的政黨服務大孖沙，到了選舉「又話要返去基層」、並且退黨，批評他政治立場上變來變去。



梁文廣9月退經民聯：減政黨色彩

參選時報稱政治聯繫為西九新動力的梁文廣，在論壇上透露自己今年9月退出經民聯，是因為在地區工作上，需要協調不同建設力量及社會各界，而接納建議減少政黨色彩，以便與不同人接觸時可暢所欲言。雖然已經退黨，但他在節目中多次強調，自己是要接經民聯副主席梁美芬的棒，強調自己是非常堅定的愛國愛港成員。

梁文廣2003年曾在民協做實習，馮檢基向他贈送卸妝水、明言「畀你落妝」，數落梁當時到民協「認識及學習民協對基層的理解、重視、策略及做法」，但離開不久就加入「有錢」政黨。現時選舉臨近，「又話要返去基層，『大孖沙』個名不要了，但又要佢哋（繼續）支持。」

馮檢基繼續批評，「基層就基層，大孖沙就大孖沙，你服務大孖沙，就唔好扮基層，扮基層就唔好服務大孖沙。」梁文廣則回應指，「變裝」技術不及馮，指馮「2018補選，叫人毋須含淚投第二個，投自己；依家又叫人含淚投佢，我變妝就唔夠佢咁犀利。」

參選九龍西的還有民建聯鄭泳舜。立法會選舉候選人資料，可見於《香港01》的2021立法會選舉網站。