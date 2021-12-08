立法會選舉｜謝偉銓、陳澤斌隔空駁火　重提舊事自稱能團結業界

立法會選舉將於12月19日舉行，選戰漸見白熱化，連日見到不少候選人唇槍舌劍甚至互相攻擊，多個界別一對一「單挑」的功能組別亦不例外。建築、測量、都市規劃及園境界兩名候選人，早前參與業界論壇後察出火花，更在社交網站暗批對方，標榜自己才能團結業界。



建測規園界別候選人為爭取連任的謝偉銓，以及建築署前助理署長陳澤斌。所屬界別的四個專業學會，前日（6日）舉行選舉論壇，翌日謝偉銓率先在Facebook發砲，稱對陳澤斌的表現感失望，指他用反對派的選舉手法，「拎住你一兩句話同投票斷章取義」，指對手重提元朗17億元天橋在工務小組上投下棄權票一事。他提到自己聯同四個業界學會游說元朗區議會採納「學會方案」，但區議會堅持沿用政府的「巨無霸方案」，及後「巨無霸方案」提交立法會，政府承諾會重新探討「學會方案」，因此他在工務小組投下棄權票，以爭取提交財務委員會前與政府繼續商討。

元朗17億元天橋方案 對手再提謝投棄權票

謝偉銓列出多個日期，指事件前後多次聯同學會與政府官員及區議員會面，最後運房局局長表明難以接納「學會方案」，談判拉倒後，與業界學會舉行記者會反對「巨無霸方案」。謝偉銓指，建測規園界的團結力量拉倒了元朗17億元天橋工程，而自己是團結業界的最佳人選。

另一邊廂，陳澤斌昨日到金鐘政府合署附近派傳單，指建築署與測量師、園境師、建築師和工程師合作，而自己借調至民政局時亦有與規劃師合作。他表示謝偉銓說他不懂得團結四個專業，「事實證明他的說法是毫無根據」，反指謝偉銓過去4年看不到這一點。

謝偉銓：陳澤斌長時間在政府帶來甚麼改變？

謝偉銓今日（8日）反攻，質疑陳澤斌強調業界要改變、要有新思維，「問佢自己有咩新思維提過？喺政府咁耐帶嚟咗乜嘢改變？」他指陳澤斌「就話自己係做執行，唔係做政策；自己做助理署長，都唔係好高級，只係做吓管埋」，又說陳在論壇上表示自己「好努力咁推動『一地多用』政策，終於成功說服『高層』採納」。

謝偉銓說，「一地多用」原則最早2018年出現在政策文件，特首在2019年《施政報告》內提出檢視300幅政府用地作「一地多用」發展，而陳澤斌已在2017年退休。

謝續說，他早於2013年在立法會討論油麻地戲院第二期工程時，提出「一地多用」的概念，並獲得政府採納，但因「官員考慮不周」，項目延誤4年。讀偉銓暗指陳澤斌當時是建築署「高官」，「唔知佢係咪又會話『呢個Project唔係我負責』、延誤4年唔關佢事呢？」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。