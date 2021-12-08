立法會選舉｜嘉湖海逸將改建住宅　張欣宇伙趙國雄到天水圍聽意見

立法會選舉將於12月19日舉行，各區候選人繼續爭取支持。在新界北區，民建聯劉國勳早前在論壇質疑，香港新方向張欣宇不會向提名他的長實執行董事趙國雄反映意見，張欣宇昨日（7日）即表示，已向趙國雄反映天水圍的情況。



天水圍嘉湖海逸酒店獲批改建為5,000個住宅單位，張欣宇聽到嘉湖居民的擔憂，隨即聯絡趙國雄反映，兩人更在上星期日（5日）一同在酒店外設立社區交流站，聽取市民意見。張欣宇說，趙國雄承諾會研究增闊通風廊，及拉闊與嘉湖山莊大廈的距離，並會加大社區設施的投入，以及改善將來入住人口的交通配套。

張欣宇昨日再到訪嘉湖居民服務協會辦事處，與30名最受影響的景湖居、美湖居及麗湖居業戶傾談，也在酒店基座下最受影響的酒樓派發單張及聽取市民意見。張欣宇表示，會整合意見再向長實及政府反映，並會持續跟進，不會「忽然關心」。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。