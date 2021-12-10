立法會選舉｜候選人晤青年談生育率　林順潮：生唔到多屬女士問題

距離立法會選舉不足十天，新鴻基地產執行董事郭基煇等8名選委，今日牽頭（10日）舉辦「立法會選舉候選人與香港各界青年會面」交流會，選委會界別共48名候選人、以及功能組別「全國人代政協及有關全國性團體代表界」2名候選人出席，討論議題觸及「斜槓青年」，躺平主義、生育率及流行文化。



見面會上，最多候選人談及生育率偏低問題，民建聯林琳自言是中女，認為「香港（人）要生小朋友，唔係想就生」，既要有適合伴侶，同時要解決房屋問題，認為政府應加強對母親支援和優惠政策，鼓勵生育。眼科醫生林順潮則笑指自己很遲婚，但很享受愛情和家庭生活，認為生育問題「生唔到很多時係女士問題」，建議進一步研究「雪卵」技術，講法惹來全場嘩然。



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吳傑莊：斜槓青年是趨勢 惟須認清主業

全國政協吳傑莊稱，青年應定義為18至29歲，認為青年關心學業、就業及創業，指青年學債問題嚴重，認為應該檢視政策，包括降低利息及拖長還款等，同時帶動多元化就業機會，令青年有更多發夢空間。吳傑莊又自言，十年前自己都是「Slash斜槓青年」，他指既有好處亦有壞處，認為現時各業界各職業都要合作，形容是天然和大勢，但認為青年須自我定位清晰，「知道自己主修、副修係乜。」

林琳：非所有青年想讀大學 林順潮促解地荒

民建聯林琳則指，未必所有青年希望讀大學，指過往曾設職業先修，讓學生在中學已可尋到他們未來發展道路，認為本港政策沒考慮相關問題。眼科醫生林順潮稱，見到劏房問題令人心酸，認為要解決土地需求問題，敦促政府研究在郊野公園邊陲、香港邊陲地帶覓地發展。

馬逢國嘆青年不關注 洪雯：非所有人要到灣區

角逐連任的馬逢國稱「我都青年過」，認為青年並不關注大灣區發展，指青年在心態上應準備融入大灣區，強調大灣區是非常重要的發展機遇，不論就業、就學都有很大機遇，強調青年須擁抱內地、擁有民族意識。

「港漂」全國港澳研究會洪雯則指，青年須融入國家發展大局，但不是所有青年也有能力到大灣區參與競爭，認為香港就在國家和大灣區之內，強調建設香港也是融入國家大局，又指香港與大灣區須做到雙向優勢流動，除了推動青年到內地發展，同時要把發展機會帶返香港，例如在內地招商引資到北部都會區發展。

盛智文籲青年「Just Do It」：不要想太多

蘭桂芳集團盛智文笑言，自己應該是最年長的參選人，對青年看不到上流機會和未來感到傷感，認為青年應仿效Nike的「Just Do It」精神，不要想太多，把握大灣區機遇。談到鼓勵生育，盛智文認為最重要是解決土地房屋問題，指新加坡前總理李光耀發展組屋，令新加坡人人有住屋，心情自然愉快、感到自信，就會有意欲生育。

黃梓謙：入議會組隊落區打波 重建青年信心

黃梓謙指，九年前他成立凝動運動基金，為青年製造很多學習運動的機會，認為政府應予青年長期免費學習運動的機會，稱當選議員後將在議會成立不同運動隊伍，與不同議員定期落區打波，把力量帶入社區，又認為現時最大問題是青年對政府缺乏信任，認為與青年建立到信任，很多問題也能解決。黃梓謙指，廣義來說他也是斜槓青年，指現代年青人有很多身份，身邊不少「Slasher」朋友認為生活須有靈活度，不少人因擔任「Slasher」生活感滿足、收入高，但認為不是每個人適合擔任「Slasher」，又認為做好本業就有條件開拓不同副業。