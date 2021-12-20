立法會選舉︱張宇人5度連任飲食界　「可能可憐我年紀大轉型難」

立法會選舉功能界別焦點結果之一，飲食界現任議員自由黨張宇人成功連任，擊敗金記控股有限公司主席徐汶緯。張宇人自嘲拍，自己年紀大、脾氣差，很感激選民支持：「可能人哋可憐我年紀大，轉型困難。」



另外，該黨黨魁鍾國斌失卻紡織及製衣界議席，未來是否要重選黨魁，身為黨主席的張宇人指每屆選舉後，自由黨都會進行領導層改組。至於對鍾國斌落選的感受，他稱留待下午記者會再交待。



政界原預計有機會「爆冷」

張宇人所得票數為101票；徐汶緯得27票。張宇人以大比數勝出，他由2000年起擔任飲食界議員，徐汶緯則是首次參選。

飲食界的選民，由2016年的5,543票大幅縮減至141票，原本佔4,500幾票的個人票全被刪走，只剩團體票，而且選民資格收緊。張宇人過往在業界有大量聯繫，但今屆選民人數大跌。有政界人士選前估計，要「撬起」原先鐵票、由徐爆冷跑出的機會不能排除。