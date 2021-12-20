立法會選舉．新界西北｜田北辰周浩鼎齊連任　黃俊瑯有感腹背受敵

立法會選舉結果出爐，在新界西北選區，兩名曾在論壇上擦出火花的現任議員、實政圓桌田北辰及民建聯周浩鼎雙雙連任，新思維黃俊瑯低票落敗。
落敗的新思維黃俊瑯表示，自己坦然面對選舉結果，尊重選民決定。他認為今次選舉工程有不足之處，將會總結經驗，日後再向市民解釋新思維理念，思考非建制派路如何走下去。
選舉主任公布，周浩鼎得票為93,195；田北辰獲40,009票；黃俊瑯得到4,066票。只有周浩鼎、黃俊瑯二人在台上聽取結果。在選舉過程中，候選人多次擦出火花。周浩鼎曾在一場論壇上，破口大罵田北辰為「二五仔」，指其在修例風波期間支持「搞警察」，周其後向田道歉。黃俊瑯亦多次在街站狙擊周浩鼎。
黃俊瑯則認為，今次選舉中，顯然民主派支持者沒有參與。而自己作為非建制派，遇到很大挑戰，一方面要解釋為何參與選舉，亦要防守建制派，在短時間內肩負兩邊選戰，感到困難。
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