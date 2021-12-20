立法會選舉︱狄志遠奪社福界　成唯一非建制派：泛民從不靠人頭

作為泛民票倉的功能組別社會福利界，今次投票率只有18.27%，為所有功能組別中最低。相對起上屆社福界投票率達83.65%，大跌逾七成八。新思維狄志遠成為今次選舉惟一當選的非建制派，強調自己勝出選舉就是有認受性，不認為自己在議會角色卑微。



狄志遠又指不怕在議會落單：「1對89，就1對89啦！」他指會用實際工作告訴市民自己的角色。被問到只有一名非建制派，在議會有何作用時，狄志遠強調，民主派在議會從來都係少數，無論如何在表決時都會輸予對家，強調非建制派「唔係靠人頭」，認為得到社會共鳴就足以發揮影響力。



新思維狄志遠成為今次選舉惟一當選的非建制派，強調自己勝出選舉就是有認受性，不認為自己在議會角色卑微。（張浩維攝）

詫異泛民支持者不投票 稱愈艱苦會愈努力

狄志遠指，新思維可以走到今日，說明他們有一定支持及認受性。對於選民的支持心裡感到沉重，清楚選民對他們的期望，他會努力積極解決，日後有具體工作計劃會對外分享。對於非建制派的選舉結果，狄志遠坦言感到失望，指泛民支持者不投票令他們感到詫異，但強調新界維面對愈艱苦的情況會愈努力。

他強調民主道路長遠，自己作為議員會積極串連非建制派；他認為目前立法會的聲音太統一，相信對香港發展不利，希望選民不因制度而放棄理想。

新思維狄志遠成為今次選舉惟一當選的非建制派，強調自己勝出選舉就是有認受性，不認為自己在議會角色卑微。（張浩維攝）

盼藉工作證明非建制於議會有角色

狄強調，日後在立法會內會身體力行做事，說明非建制派仍有重要角色，會堅持爭取民主及普選，就算受到建制派龐大力量阻擋，亦不會放棄。他指，將以市民聲音為出發點監察政府，不會太體恤政府不良表現，但他們作為溫和路線也希望尋求解決問題，期望下屆選舉有力再搏一次。

對於未來的工作，狄志遠表示，一早預料到須與建制派合作，要聰明地結合力量，強調他們的對手是政府，不排除與建制派在民生、社會發展議題合作；但同時預料有關民主發展須爭取社會共鳴，讓政府知道香港人需要民主。

社福界投票率大挫78% 狄志遠獲1,400票當選

社會福利界一向是泛民的囊中物，界別登記選民人數為13,974人，但這次只有2553人投票，投票率為18.27%，投票率之低冠絕所有功能組別。相對起上屆社福界的投票率達83.65%，大跌逾七成八。這次選舉由三人競逐議席，其中狄志遠獲1,400票、朱麗玲獲872票，以及葉湛溪獲196票。

三人之中只有狄志遠是前任議員，曾在回歸前擔任立法局議員，2008年狄志遠參選社福界落敗，2016年改為參選九龍西地區同告落敗。朱麗玲曾擔任蔡青區議員，2019年落敗。葉湛溪並未參選過兩級議會選舉。