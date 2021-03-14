選舉改制︱范徐麗泰：指完善選舉制度是民主倒退者　根本不懂民主

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-14 12:46

全國人大會議上周四（11日）表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，大幅修改香港選舉制度。前全國人大常委、前立法會主席范徐麗泰表示，民主不是簡單一人一票選舉，而是持不同意見者在和平情況下各抒己見，通過討論得出共識。 范太又指，民主必須要有法治基礎，若失去法治基礎，暴力就會代替民主。她認為現時完善選舉制度是香港「民主倒退」的人，根本不懂甚麼是民主。

指「一國兩制」偏離軌道 須拉回免車毀人亡

范徐麗泰日前出席紫荊雜誌社和研究院的座談會時指，現在「一國兩制」偏離了最初的軌道，「可能將我們帶至車毀人亡的懸崖」，故必須要將其拉回來，重回保持香港長期繁榮穩定的正軌。



對於歐盟稱改革香港選舉制度是違反「一國兩制」，范徐麗泰指「一國兩制」是中國的「一國兩制」，「一國兩制」在香港實行是中國決定的事件，「只有中國的執政黨才有這樣的胸襟和勇氣，在香港實行『一國兩制』、『港人治港』、高度自治。」

范太批評，那些抨擊中國違反「一國兩制」原則的西方國家，有誰能拿出實行「一國兩制」的成績，她希望西方國家推廣自己理念時，亦尊重別國的不同理念，「畢竟每個國家有各自不同的土壤，不能夠全都種同一種植物。」

范徐麗泰認為，由社會上有知名度，獲業界支持的選委提名立法會參選人是好事，有助提升立法會議員質素。（資料圖片）

指現時提名立法會參選人只是「街邊路人」

《決定》規定參選立法會議員需獲選委會提名，范太指，現行選舉制度下，只要獲100個選民支持就可參選立法會，「有的候選人的提名選民甚至只是街邊路人」。她認為若由社會上有知名度，獲業界支持的選委提名立法會參選人是好事，有助提升立法會議員質素。

對於《決定》增設資格審查委員會，范太指，現時由選舉主任決定立法會參選人是否符合要求，對選舉主任來說責任太大，同時不同區的選舉主任標準亦難免有差別，故增設資格審查委員會後，可一致標準，並由多個社會知名人士一同承擔審查責任，相對公平。