范徐麗泰料來屆立會有逾十名泛民　特首須有堅強意志、獲公僕支持

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-29 12:23

立法會日前三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，民主派會否參與來屆立法會選舉備受政界關注。前全國人大常委、前立法會主席范徐麗泰接受《星島日報》專訪時指，不擔心最終沒有民主派參選，預料來屆立法會最少有十多名民主派議員。她認為，即使有人曾公開反對《港區國安法》，亦不代表不能「入閘」，又認為「反對派」與「攬炒派」並不相同。 談到下任特首人選的條件，范徐麗泰認為，該人必須有非常堅強的意志，聚焦解決困擾香港多年的深層次問題，包括政治、土地、房屋及貧富懸殊等。她續稱，下任特首亦要獲得公務員團隊支持，以確保政策得以落實。

談到下任特首人選的條件，范徐麗泰認為，該人必須有非常堅強的意志，聚焦解決困擾香港多年的深層次問題，包括政治、土地、房屋及貧富懸殊等。（資料圖片）

對於民主派的參選資格問題，范徐麗泰表示，相信並非所有香港民主派都做過觸犯紅線的事，「大多數應該無事」，她不擔心沒有民主派願意參選立法會。至於曾公開批評《港區國安法》及選舉制度，會否影響「入閘」資格？范徐麗泰強調要視乎其表述方法，認為「反對派」與「攬炒派」是兩種人，「可能有人同攬炒派行得好密，但自己從來無做過呢啲事、無講過呢啲話，咁驚咩呢？」



范徐麗泰預料，下屆立法會最少會有十多名民主派議員，除了在直選外，在功能界別亦有望當選，舉例指社會福利界是泛民盤踞多年的專業界別。但她稱，未有聽聞有中間人接觸民主黨希望該黨參選。

不評論梁振英是否合適「回朝」

對於前特首梁振英近日多次與特首林鄭月娥隔空交鋒，范徐麗泰稱不評論梁振英是否合適「回朝」，但認為有興趣做特首的人必然是聰明人，她無能力作任何評論。范徐麗泰又說，自己未獲邀加入新設立的資格審查委員會，不評論會否考慮加入。