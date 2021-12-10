美「民主峰會」邀羅冠聰發言　港府：借民主之名行破壞民主之實

美國發起「全球民主鋒會」，正被港府通緝的前香港眾志主席、前立法會議員羅冠聰參與會議發言，批評去年香港實施港區國安法，令他被指控分裂國家而被通緝，不得不流亡英國，又形容香港由曾經亞洲最自由的城市，惡化成專制的「警察國家」。



特區政府發言人晚上發稿回應，指美方舉行峰會，是借民主之名行破壞民主之實，霸道地將自身標準強加於其他國家，又批評峰會邀請羅冠聰發言，突顯其荒謬及毫無公信力，指羅並無如自己形容般受到迫害，而是涉嫌干犯刑事罪行後棄保潛逃，又指他多次發表煽動分裂國家和顛覆國家政權的言論，涉嫌違反《香港國安法》。



（羅冠聰facebook圖片）

羅冠聰本港時間今晚在網上發表他在「民主峰會」發言的短片，片中指曾經和他一起工作的香港民運人士都面臨當局打壓，形容眼前的城市正惡化成專制的警察國家。他又稱中國正進行反人權罪行，又已滲透全球金融、娛樂等各個領域，但民主國家缺乏協調反擊的決心。他表示，在民主受到威脅時，必須採取行動，不應害怕得罪中國、害怕失去中國市場，而是要作出改變，捍衛民主。

特區政府發言人晚上回應事件，批評羅冠聰發言罔顧事實，無視中央對香港特區的全面管治權，肆意詆毀中央制定並在香港特區頒布實施的《香港國安法》，亦無恥地跟隨部份西方政客慣用的劇本，對國家作出無稽指控，其言論必須予以嚴厲譴責。

港府強調實現民主有多種方式，沒有放諸四海而皆準的標準，每個地方須視乎其具體情況或政治發展階段決定其民主進程。（資料圖片／廖雁雄攝）

港府罕有談及實現民主方式：每地民主進程須視具體情況或政治發展

港府表示，實現民主有多種方式，沒有放諸四海而皆準的標準，每個地方須視乎其具體情況或政治發展階段決定其民主進程；反之，沒把人民福祉放在管治理念的政權，難以符合「民主是為人民服務」的標準。

發言人強調，香港特區的政治體制屬中央事權，堅決反對外國以任何理由、任何方式作出干預，港府亦會依法嚴懲違法分子，不容逃犯逍遙法外。