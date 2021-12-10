美國民主峰會第2天　古特雷斯與羅冠聰等人發言

美國一連兩天以視像形式召開民主峰會，在12月10日第二天峰會上，發言者包括聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、流亡英國的香港前立法會議員羅冠聰等人。台灣行政院政務委員唐鳳也將發言。



羅冠聰12月10日在民主峰會上發言（影片截圖）

羅冠聰在發言時批評北京政府為了打壓示威，在香港推行《港區國安法》，並談到黃之鋒、戴耀廷、黎智英等人正面臨審訊。他又提到新疆、西藏與台灣問題，指國際社會在很長一段時間擁抱中國崛起，但沒有建立問責機制，呼籲國際社會團結行動，確保民主政治能推動有實績。

美國這次邀請羅冠聰在峰會上發言，在會前已引起中方不滿。香港政務司司長李家超12月9日表示，美國舉辦峰會「奉行順我者邀，逆我者排斥，就是一個笑話。」他又批評「把香港逃犯羅冠聰也拉來，更是上演一場鬧劇。」

拜登12月9日起一連兩日以視像形式召開民主峰會，圖為12月9日時的情況（Reuters）

據韓聯社報道，韓國總統文在寅也在會上發表視像演講，他表示每當威權主義壓迫民眾，韓國國民就會通過和平的民眾革命捍衛並發展民主，韓國將在此經驗的基礎上為世界民主做出貢獻。

其他發言者包括瑞典首相安德松（Magdalena Andersson），她表示，民主不會自然就存在，也不會偶然地發展，她主張「民主是你需要不斷努力的事情。」聯合國秘書長古特雷斯則為第二天峰會發表開場白。