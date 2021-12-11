立法會選舉｜怒罵田北辰後再同台　周浩鼎箍煲：對阿田鄭重道歉

距離立法會選舉日尚餘約一周，新界西北3名候選人，民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰及新思維黃俊瑯，今早（11日）出席商台選舉論壇。周浩鼎就早前在另一選舉論壇上批評田北辰是「二五仔」的言論致歉，「早前我太過激動，翻咗啲黑暴舊史，我對阿田你鄭重道歉。」



周浩鼎及田北辰在論壇上顯得相當客氣，互相問及對方的主打政綱，周浩鼎問到田北辰對新界西鐵路網絡的想法，田北辰稱他提倡興建新鐵路，連接屯門、大嶼山及港島區，以相反方向行走，疏導繁忙時間人流。



田北辰則問及周浩鼎「工業4.0」的建議，周稱「工業4.0」所提倡的是新進製造業，並非60、70年代的傳統製造業，香港有條件生產新式半導體，亦可以發展智能生產線。

黃俊瑯則引述報道指，民建聯副主席陳學鋒提及要取消區議會，問周浩鼎是否認同。周浩鼎指陳學鋒只是表示可優化區議會制度，批評他混淆視聽、亂扣帽子，又形容他「同攬炒派無分別，係朱凱廸2.0。」周浩鼎批評黃提出重啟政改，是要將香港重新推向政治旋渦，挑動政治鬥爭，做法不負責任。黃強調政改是《基本法》對港人的承諾，走向民主及普選的必然趨勢，不認同構成社會矛盾。

田北辰：政改及23條均是來屆重點

黃俊瑯譏諷田北辰和周浩鼎二人成功「箍煲」，又稱他絕對不會就提問道歉。他問到田北辰是否認同特首林鄭月娥稱「一人一票」選舉制度被別有用心人士利用，令行政機關無法達至行政主導。田北辰指，《基本法》列明要落實普選，根據人大「831」框架進行普選是大勢所趨，重啟政改及23條立法同様是來屆立法會的重點項目。