立法會選舉｜零售界林至頴冀助電商拓灣區機遇　邵家輝自言夠勤力

香港化粧品同業協會及港九電器商聯會今日（12日）舉行立法會批發及零售界選舉論壇，爭取連任的自由黨邵家輝與對手、廣東省政協委員林至頴同場回應商會代表提問。

林至頴指，自己著墨跨境電商工作，協助電商擴展大灣區業務；邵家輝則指大灣區工作需要持久溝通，又稱自己「未必最聰明，但一定唔會懶」。



林至頴在論壇上被問到自己優勢，他指很多電商將業務擴展至大灣區都遇到窒礙，例如在產品及認證方面，但過去五年情況似乎未能解決，他認為自己身為廣東省政協，能在另一層面協助電商擴展大灣區市場。

被問到政府就職安健法例嚴重致命或受傷個案提出罰則新方案，兩人均認為新修訂的罰則過高，不利營商環境。政府去年建議，把最高罰款金額調升為五千萬港元，以及將最高監禁刑期提高至三年，這調整取代了政府原先最高罰款額可與營業額一成掛鈎的建議。

邵家輝表示，法制是發展大灣區市場的問題，需要時間和有關當局接駁，例如過去三年一直和政府溝通希望把中藥拿去內地賣，這幾年漸有微目，容許外科中藥拿去內地售賣，過去進行臨床測試要三千萬，現在也許幾十萬已經可以，這些措施都需要逐步推進。

邵家輝總結時指自己相當勤力，稱自己「未必最聰明，但一定唔會懶」，「有傳媒朋友話我知，今屆立法會我出席了1800多個會議，是全部立法會議員之中最多。」他笑言這紀錄應該難以再打破，皆因之後的立法會議席任期應該不會再是5年。

另外就醫療券議題，林至頴表示支持擴大醫療券使用以及醫藥分家，希望公立醫院看診後，可以在藥房取藥。他認為醫療方面可以發展新業態，例如大灣區及澳門已經有業務的取藥仲介等等。最後有商界代表發言，期望新一屆立法會議員能持續關注通關時間表。