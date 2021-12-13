立法會選舉︱李世榮批蔡明禧答非所問：你跌咗嘢，你嘅良心呀！

立法會地區直選新界東南三位候選人，包括西貢區議會副主席蔡明禧、民建聯李世榮及專業動力林素蔚，今日（13日）出席Now新聞台論壇，繼續針鋒相對。其中李世榮狙擊蔡明禧對於國家安全、假新聞立法、譴責羅冠聰等議題的立場，批評對方答非所問，期間更借用2019年示威者一個常用的罵人字句：「你跌咗嘢呀，你嘅良心同原則呀！」



「跌咗良心」源於指罵警察

當時是李世榮質詢對手時間，李指上一次論壇問到蔡明禧對於國家安全、假新聞立法、譴責羅冠聰等議題的立場，對方支否以對。蔡明禧質疑對方上一次根本不是問他，而是問另一對手林素蔚，何來迴避問題。

兩人疊聲爭拗一輪後，李世榮突然向蔡明禧說：「你跌咗嘢呀。」蔡明禧未及反應，李世榮厲聲說道：「你跌左你個良心同原則呀！唔使搵喇！」批評對方沒有立場和原則，連國家安全大是大非都不願回應。蔡明禧則反指「民建聯最無恥」，批評對方混淆視聽。

「跌咗良心」的說法，源於2019年示威浪潮示威者指罵警察的字句。其中在9月初一場示威中，現場一名青年質問警察「7.21去咗邊」，指對方「阿sir你跌咗嘢呀，良心呀、人性呀」，及後該名青年因涉嫌「在公眾地方行為不檢」被捕。

蔡明禧指林素蔚「三票三投三色冰」

在其他環節，各候選人亦針鋒相對。蔡明禧質問林素蔚，指2020年1月2日西貢區議會一場表決中，專業動力3名區議員投勻贊成、反對及棄權，是「三票三投三色冰」，質疑對方毫無立場，如果當選日後表決時也會「拍晒三個制」。林素蔚回應指不會，專業動力本身亦不是政黨。

林素蔚質問李世榮，指該黨立法會議員柯創盛曾支持將水泥廠搬到將軍澳，李世榮即場否認說法，警告對方可能違反選舉相關法例。