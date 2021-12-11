立法會選舉｜李世榮問黑暴、譴責羅冠聰立場　蔡明禧林素蔚斥分化

立法會選舉本月19日舉行，參選新界東南直選的西貢區議會副主席蔡明禧、民建聯李世榮及專業動力林素蔚，今早（11日）出席商台選舉論壇。李世榮質問蔡明禧會否與「黑暴」割席，蔡明禧批評李的問法撕裂社會，李則質疑蔡是為選票，不敢與「同路人」割席。



譴責羅冠聰？林素蔚：要尊重不同人意見

李世榮稱反修例示威期間，蔡明禧站在「黑暴」一邊，自《港區國安法》落實，蔡明禧個人同樣「由亂至治」，選擇宣誓效忠特區，質問他會否與「黑暴」割席。

蔡明禧回應指，《港區國安法》不是批鬥工具，質疑李世榮問這條問題，是希望他出現口誤而招致法律後果，「你咁問法，社會咪更加撕裂囉！」李世榮批評蔡「遊花園」，不敢與「同路人」割席，因希望他們會投票，「你啲同路人全部話你投機者，你反省下啦！」

李世榮又問到林素蔚會否譴責出席美國「全球民主峰會」的前香港眾志主席羅冠聰。林素蔚指要尊重不同人的意見，建立跨政治光譜，「唔好用到譴責咁強烈」。她續指目前社會有很多對立，不應用顏色分化社會。李世榮斥責林的回應模稜兩可，「愛香港嘅人，唔會怕答呢條問題。」

李世榮認同回購港鐵 會設鐵路署

林素蔚提到近期港鐵「甩門」事件，問李世榮會否支持政府回購港鐵，李回應指若政府庫房可承受，當然希望可以回購港鐵，又指政府作為港鐵的大股東，明顯監管不力，建議成立鐵路署。

蔡明禧問到林素蔚對棕地發展的看法，又要求她回答全港有多少棕地，林僅表示「我知道有好多棕地」，蔡隨即更正香港有約1500公頃棕地。林素蔚認為有需要發展棕地，並提倡發展將軍澳第137區80公頃土地，提供大量公私營房屋。蔡則強調發展137區土地首先要做好交通基建配套。