立法會選舉｜林素蔚惡鬥蔡明禧：口號民主　蔡反駁：好過你撐獨裁

立法會選舉本月19日舉行，新界東南直選3名候選人，包括西貢區議會副主席蔡明禧、民建聯李世榮及專業動力林素蔚，今早（10日）出席港台選舉論壇。林素蔚批評蔡明禧只懂「口號民主」、「踩住同路人上」，並質疑他是愛國者扮民主派。蔡明禧反駁指：「我識嗌口號民主好過你支持獨裁！」，批評林素蔚只是方國珊的傀儡。



李世榮則稱香港市民不希望繼續分化，又指過往民主派拉布阻礙審議進度，導致政府民生工作受阻。蔡明禧斥責李世榮多番強調「黑暴」才是分化社會，並強調立法會不是橡皮圖章。



李世榮撐立假新聞法 林素蔚：要落區再決定

被問到是否支持立法打擊「假新聞」，蔡明禧指網上的確有假新聞存在，但難以界定假新聞，因此不支持立法規管。李世榮反修例示威期間有很多年輕人被誤導，有需要立法打擊假新聞。林素蔚則稱要先落區聆聽意見才作決定。

有市民問到對捕殺野豬的立場，以及豁免將軍澳隧道收費的建議，如何同時解決交通擠塞問題。李世榮稱市民生命最寶貴，當有市民生命受威脅時要果斷處理，若非必要時，應改善現有失效機制，包括提高餵食野豬的罰則等。他說，目前車輛駛過將軍澳隧道要停車繳費，導致交通擠塞，預料市民不會因為減免3元隧道費而特意駛入將軍澳，相信不會加劇交通擠塞問題。

蔡明禧則批評，支持林素蔚的新民黨提倡要捕殺野豬，做法非常殘忍。他亦認為豁免將軍澳隧道收費有助紓緩交通擠塞問題。

轟林素蔚傀儡 蔡明禧遭質疑愛國扮民主

林素蔚隨即澄清沒有獲得新民黨支持，蔡明禧斥林「講大話」，「無支持你又幫你拉票？」林素蔚反駁：「在完善選舉制度下，入到閘嘅都係開咗綠燈，你攞到人大提名，咁你係咪代表人大、中聯辧啊？」她又稱在場三名候選人也是愛國者，質疑蔡明禧愛國者扮民主派。蔡明禧則批評林素蔚是方國珊的傀儡。

被問到對區議會未來發展的想法，蔡明禧認為應以原有方式補選區議員，他以消費券為例，指沒有了區議員協助，大量長者到政府部門求助，造成混亂。林素蔚同樣支持補選區議會，又提到蔡明禧參選受同路人唾罵，「淨係識嗌口號民主，踩住手足上。」蔡則反駁：「我識嗌口號民主，好過你本身內心係支持獨裁啊！」