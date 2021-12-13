梁熙「服務29年」文宣惹議　民建聯：已向廉署及選管會投訴潘焯鴻

立法會選舉港島東地區直選參選人、民建聯梁熙由於一時口誤稱要為西灣河爭取興建港鐵站，近日成為焦點。有網民昨日（12日）發現，36歲的梁熙在選舉信息寫上「服務港島東29年，選情嚴峻」，有網民質疑梁是否「7歲已經參政」。梁其後回應指服務港島東29年的是民建聯團隊，非指他自己。

民建聯今日（13日）發聲明，稱有候選人在社交媒體公開帖文，斷章取義和誤導公眾，扭曲原句意思，意圖抹黑民建聯，決定向選舉管理委員會和廉政公署作出投訴。

民建聯晚上發稿，指已去信廉政公署及選舉管理委員會，投訴潘焯鴻涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第26條(2)，要求廉署和選管會秉公處理。



潘焯鴻稱若梁熙48小時不道歉 將向廉署舉報

民建聯聲明指，該帖文「刻意不提其中『民建聯』三字，明顯斷章取義，誤導公眾，扭曲原句意思，意圖抹黑民建聯。民建聯團隊在港島東深耕細作29年，為港島東居民服務，這是事實。個別候選人圖以抹黑手段影響選情，民建聯決定向選舉管理委員會和廉政公署作出投訴，以維持選舉公平、公正性。」

翻查資料，港島東另一名候選人潘焯鴻於昨晚事件發酵後，在fb帖文質問梁熙是否「7歲開始服務？」又嘲笑對方「繼爭取西灣河興建地鐵站，又有最新力作」。不過該帖文構圖及文字說明中，有包括「民建聯」三字。

潘焯鴻發聲明反駁指控，指港島東立法會選舉候選人是梁熙，並非不是「民建聯」，候選人簡介中作出陳述而完成的宣誓聲明亦是由梁熙本人作出，又指梁熙的選舉信息明顯有誤導成分，令選民誤以為梁熙服務港島東29年，質疑有關講法屬「關鍵性失實陳述」，又稱根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第26條，潘稱有理由懷疑梁熙干犯「虛假或具誤導性達關鍵程度的事實陳述」，又質疑：「民建聯在毫無身份地位下代表候選人發表干擾選舉的論述，亦屬違法。」潘稱，若48小時內不向選民道歉，將到廉政公署作出正式舉報。

港島東候選人包括梁熙、廖添誠、吳秋北及潘焯鴻。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。