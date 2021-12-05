民建聯誓師大會　李慧琼：不要輕信我們夠票　港東梁熙稱選情嚴峻

距離立法會選舉不足兩星期，民建聯今（5日）在尖沙咀街坊福利會舉辦誓師大會，逾200人到場支持打氣。

民建聯主席李慧琼表示，該黨服務香港近30年，特別於過去5年，無論在香港最艱難的時候、議會最混亂的時候，以及疫情期間都一直都無畏無懼，「如果有人話畀你聽，民建聯已經夠票，唔好輕信」，呼籲大家要岀來投票。



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民調顯示落後 港島東梁熙稱選情嚴峻

民建聯這次派出22人參選立法會，其中功能組別和選舉委員會界別各派岀6人，地區直選則派岀10人岀選。

《香港01》今日（5日）報道有滾動民調顯示，港島東選區由工聯會會長吳秋北、非建制派潘焯鴻大幅領先對手，民建聯梁熙和新民黨廖添誠的支持度暫時落後。

梁熙發言時稱，今次選情嚴峻，他要感謝團隊「過去努力將佢一個一個介紹畀街坊認識」，令他由寂寂無名的人，變成獲大家認識，強調會用盡所有力量爭取議席。全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗則指，梁熙有能力和勤力，將盡力推動助選工作。

民建聯會務顧問譚耀宗。（廖雁雄攝）

譚耀宗：民建聯是「愛國者聯盟」

譚耀宗亦有聯同不爭取連任的現任議員蔣麗芸、黃定光和柯創盛上台發言。譚耀宗表示，民建聯成立29年，至今已參與39場選舉，形容民建聯是「愛國者聯盟」，成立以來一直捍衛「一國兩制」，維護國家安全，努力推動改善經濟民生。譚耀宗稱，他們要擔任「四大護法」，護送所有候選人進入議會。

蔣麗芸：唔好理啲民調

蔣麗芸則指，民建聯上屆在立法會成為第一大政黨，若這次所有候選人或大部分候選人當選，同樣能維持第一大政黨，對未來改革政策等有重大責任。

她提到，留意到近日有民調稱部分候選人選情佔優或落後，她強調「唔好理啲民調」，指過去亦有民調指她不夠票甚至會岀局，但最終結果「每次都拎最多票」，呼籲候選人只要集中精力，做好自己就足夠。

民建聯誓師大會。（廖雁雄攝）

廉署正研民研有否違法 譚：相信有其依據

對於廉政專員白韞六昨日稱，選民可基於自由意志投白票，又表明廉署正研究香港民研有否違法。譚耀宗稱，廉署採相關行動應有依據，相信市民都會守法。

至於香港研究協會亦有在立法會選舉投票意向民調中，提供「一定不會」等選項，譚耀宗僅指，選舉規定並非今天才有，選舉期間選舉部門都會再三強調注意事項，認為大家按照相關規定做事就可。

李慧琼為九龍中直選候選人，同區對手包括楊永杰、譚香文。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。