譚惠珠料立選投票率不高：唔會呃自己　議員認受性來自市民幸福感

基本法委員會副主任譚惠珠今（13日）出席由國際法商精英會舉行的法律界候選人見面會，她指以選票確立政權認受性屬西方制度，認為相關做法在香港並不適用，又估計投票率不會太高，「就算投票低，我唔會呃自己係高投票率」，認為不應由選票確立當選人認受性，認受性應來自政績和市民幸福感。

她又以美國總統選舉為例，指各有七千萬美國人分別支持特朗普和拜登，反問：「佢哋好和諧咩？」又指美國選舉造成「結構性對立」。



譚惠珠：愛國如「呼吸咁簡單」

譚惠珠稱，愛國猶如「呼吸咁簡單」，愛國者就是要尊重自己的民族，指任何國家的議會，「唔理議會打生打死」，議員亦必須效忠。她提到，2012年香港推動國民教育失敗，令抗中、疏離國家的情緒進一步發酵。

譚惠珠指，若有人認為香港新選舉制度是一種倒退，應理直氣壯反駁。她估計周日的立法會選舉投票率不會太高，「就算投票低，我唔會呃自己係高投票率」，認為不應由選票確立當選人認受性，認受性應來自政績和市民幸福感，只要議員在未來四年的政績亮麗，下屆選舉投票率自然會高。

對於有指香港距離一人一票普選特首很遠，譚惠珠不認同有關講法，認為香港只要做到「愛國者治港」、「拎到人民個心」，或有一天由1,500人選委會提名3至4人角逐特首寶座。

法律界參選人、律師會前會長林新強發言時自言，非常愛國家、家庭和事業，指自己已從事法律工作30年，經常就政府立法建議給予意見，期望將知識、經驗帶入議會，守護本港普通法和現有司法制度。他強調，要守護律師會的自我監管權，反對律師會和大律師公會合併的建議。

另一參選人、香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒指，至今已拜訪211間律師行或事務所，與600名選民聯絡，每日亦在高等法院、區域法院擺設街站。他稱當選後設網上問政平台，如業界的意見有一定點擊率和讚好次數，他會在議會上跟進相關建議。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。