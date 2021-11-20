譚惠珠嘆民主過往跌選票陷阱　范太：議員不應只考慮選民利益

紫荊雜誌社與天大研究院今（20日）舉辦第6屆一國兩制與基本法研討會，基本法委員會副主任譚惠珠、立法會首任主席范徐麗泰等人發表主題演講。譚惠珠表示，昨日資審會公布候選人審查結果，傳媒及各界的反應顯示，資審會的決定公平公正，能提升選舉認受性。



范徐麗泰希望未來立法會議員擁有「全港觀」，從整體香港利益出發，不要只看自己的界別或選區，也要放棄只為自己的選民考慮， 以及放棄將所有問題放在政府身上。



譚惠珠指回歸後雖然多屆政府努力修改選舉制度，但沒有解決過香港深層次問題。（周皓宜攝）

譚惠珠：時機成熟選委會可變特首提委會

譚惠珠指，完善選舉制度合憲合法，沒有修改達至雙普選的最終目標，認為有外國人批評完善選舉制度違反《基本法》看法錯誤，強調選委會背景符合基本法第45條中，有關特首提名委員會須具廣泛代表性的規定，到時機成熟時，只要改變人數及選舉委員會的職能，便能符合第45條要求普選特首。

她稱，回歸後雖然多屆政府努力修改選舉制度，但沒有解決過香港深層次問題，反對派不斷政治化民主經濟問題，利用規則漏洞拉布，以「民主抗共」的意識形態主導選舉，有政治素人當選後癱瘓議會，更肆無忌彈地宣揚港獨。她說，過往香港市民享受不了優質民主的好處，跌入了選票民主的陷阱，香港深層次問題不能透過不斷選舉解決，而須解構以往制度是否加深了行政與立法對立，弱化議會功能，造成社會撕裂。

譚惠珠稱，資審會擔任把關角色，落實愛國者治港的正當要求，傳媒及各界的反應顯示，資審會的審查決定公平公正，加深了選舉認受性。

范徐麗泰斥前議員乞求外國制裁

范徐麗泰指出，因為一國存在，兩制才有意義，批評過去有立法會議員乞求外國制裁香港，「他們有沒有考慮過香港人民的生計，有沒有考慮過香港是國家的一部分？」她說，過去，香港產生立法會議員的機制出現很大問題，現在人大常委會根據愛國者治港原則重新規劃。

她希望來屆立法會議員擁有「全港觀」，考慮整個香港利益，不要只看自己的界別或選區，也要放棄單單為了自己選民考慮，犧牲對全港的好處，放棄只講自己選民喜歡的話，並放棄將所有問題放在政府身上。

田飛龍指愛國和民主的概念在香港長期割裂，似乎越愛國就不能民主，越民主就越不能愛國。（周皓宜攝）

田飛龍：選舉要為國家利益服務

全國港澳研究會理事田飛龍稱，在愛國者治港原則下，有競爭性的選舉不再是分裂香港、而是凝聚共識，香港選舉不只為香港社會、市民服務，更要為國家利益服務，選制要指向香港良政善治，承擔一國兩制下半場轉型的重任。

他又指，愛國和民主同應是現代社會共同存在的要素，但在香港兩個概念長期割裂，似乎越愛國就不能民主，越民主就越不能愛國，並不健康，在新選度下能夠建立愛國民主文化的根基。