沙半山手記｜廉政專員白韞六有新動作　接任熱門鄧以海遇兩黑馬

廉政公署自成立後，一直被視為香港最重要的一個獨立部門，廉政專員白韞六自2012年上任至今已屆9年，官場風聲盛傳早前退休的海關關長鄧以海，有機會接掌行將退休的白韞六。



不過，沙半山最近聽聞下任廉政專員之位仍充滿變數，更傳出兩個新繼任人選，而且同樣來自紀律部隊，隨時成為黑馬跑出！官場中人分析，白韞六自得到中央祝福，競逐聯合國的國際反貪局聯合會主席，如成功當選，未來或有機會「再坐一會」，由於最快下個月便知結果，本港反貪舵手的繼任人選屆時會更明朗。



前海關關長鄧以海。（資料圖片）

胡英明退休在即突浮面 區嘉宏「有任務」被看淡

鄧以海於10月開始退休前休假，早前已盛傳他退休後會接任廉政專員，不過至今仍未見聲勢。反而有政圈消息傳出新人選，其中明年將退休的懲教署署長胡英明突然成大熱。沙半山近日向胡英明身邊的人打聽，對方稱無此事，目前只想平安退休。

至於另一個人選則是入境處處長區嘉宏，惟區嘉宏去年「坐正」才升任處長，加上入境處一哥之位與北京關係密切，現年亦只得54歲，還有3年時間才屆退休年齡，相信現階段主要任務是部署好接班梯隊，過檔廉署的可能性暫被看淡。

無獨有偶，傳聞人選都是來自紀律部隊。自回歸以來，本港已歷七任廉政專員，當中有四任都有紀律部隊背景，包括政務官出身、曾任海關關長的政務官黃鴻超、湯顯明；以及入境處出身的處長李少光、白韞六。

▼回歸後七任廉政專員▼



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白韞六競逐國際反貪局聯合會主席 下月揭曉

值得注意是，政界亦盛傳白韞六如當選國際反貪局聯合會主席，亦有可能繼續留任「再坐一會」。白韞六自2012年7月起上任，至今已9年半，是回歸後任期最長的廉政專員，但分析認為他有得繼續留低的籌碼，因為他已獲中央及特首同意，去馬競逐聯合國的國際反貪局聯合會主席一職，由於競爭不大，如無意外會順利當選，亦將是首次有特區政府官員出任該層次的國際組織首長，而現時沒有規定當選該職位後不能兼任廉政專員。

換言之，廉政專員之位花落誰家，還待下個月才有明朗形勢。廉政專員一職向來備受注視，尤其自湯顯明捲入連串「大花筒」醜聞後，究竟找誰「空降」執掌可以維持到公眾觀感之餘，又令屬員信服，避免掀起人事地震，都是一大考驗。