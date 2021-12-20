立法會議員着數多　每年坐擁400萬元資源　車位、酬酢費一應俱全

立法會選舉曲終人散，經新選制選出90名立法會議員。根據立法會文件，每名議員的每年酬金為103,130元，並可實報實銷申報辦事處開支，每名議員每年共可運用資源的多達400萬元，任滿後更取得約70萬元約滿酬金。本文將盤點立法會議員擁有的眾多「着數」。



新一屆立法會誕生。（張浩維攝）

1. 每月酬金達10萬元

根據立法會議員酬津安排，非兼任行政會議成員的議員每月酬金為103,130元，兼任行政會議成員的議員則可獲每月68,750元酬金，連任行會非官守成員每月85,130元酬金，「雙料議員」每月可獲15.3萬元酬金。

至於立法會代理主席兼內務委員會主席，每月可獲酬金154,690元、即議員酬金的1.5倍，立法會主席酬金則為議員的兩倍，每月可獲206,260元酬金。

2. 每年280萬元營運開支償還款額 聘助理擴兵源

議員每年（即由10月至翌年9月）可獲發還不超過 2,829,310元須憑單據證明的辦事處營運開支，即議員在申請發還有關款項時，應提交發票及收據正本或其他付款證明，作為證明文件，任何未用餘額可轉撥至今屆立法會任期屆滿前使用。

可獲發還開支的項目包括職員開支、設備及傢具、文具、期刊、報章及刊物、印刷品網站開支、顧問服務、通訊費用、宣傳用品、辦公地方的開支等。翻查不同立法會議員開支，不少議員普遍每月開支約20多萬，並以約20萬聘請3至6名全職助理，應付辦事處日常運作。

《香港01》早前報道，有議員利用營運開支償還款額購買傢俬、耳機、訂閱《蘋果日報》、上網費、電話費等，相關開支可透過單據向立法會實報實銷。

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3. 每月近2萬元酬酢費

根據指引，議員每年可獲發還不超過225,970元的無須憑單據證明款額，可申請發還費用的項目包括「在本港或本港以外地方支出的酬酢、聯絡或交通開支」、本地交通及與使用汽車有關的費用等，「雖然議員無須提交證明文件，例如收據，他們只應申請發還實際的支出」。議員普遍會利用有關開支，支付與職務相關的應酬費用、日常交通費用等。

新民黨3名選委界參選人全勝（右起容海恩、陳家珮、黎棟國），連同地區直選，至少有5席進帳。（張浩維攝）

4. 開設辦事處獲資助 享議員車位

議員開設辦事處亦可獲到實報實銷開支償還款額資助，議員在每屆立法會任期內可申領不超過375,000元 的開支償還款額，以開設其辦事處 (包括開設由秘書處提供的辦事處 )，以及購置和使用資訊科技及通訊設備 ，倘議員已於上屆任期內申領開設辦事處開支償還款額，則在現屆任期內可申領的款額上限為262,500元，以供翻新、搬遷、擴展及／或加設辦事處，以及添置或更換設備及傢具。

此外，立法會大樓共有120個車位，供議員及秘書處使用，每名議員享用一個泊車位，亦可向秘書處申請多一張泊車證作備用。

5. 約滿酬金達74.2萬

完成4年任期的議員可獲得任滿酬金，酬金按有關議員所得酬金的15%計算，於立法會任期屆滿後支取；按議員每月酬金為103,130元計算，議員任滿四年後可獲74.2萬酬金。