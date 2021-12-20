立法會選舉｜管牧：需堵漏洞免陳同佳案重演　敗選黃梓謙稱已盡力

立法會選舉投票結束，佔40席選委會界別最快有結果，9名現任立法會議員全部成功「轉跑道」，經民聯議員梁美芬以1348票成為「票后」。多名選舉新丁成功入局，包括聖公會教省秘書長管浩鳴，以1102票排第30位當選。

管浩鳴表示，上任後首要工作是修補社會撕裂，希望向因社會事件留案底的年青人提供機會，以特別方式處理其案底。至於陳同佳案，他說會考慮方法堵塞漏洞，避免陳同佳事件爭議重演。



11名建制派出局 黃梓謙：服務社會有很多層面



選委界選舉由51人爭奪40個席位，出局者包括「蘭桂坊之父」盛智文、前新聞統籌專員馮煒光、全國港澳研究會成員黃梓謙、民建聯陳凱榮等。



獲956票、排第42位落選的黃梓謙恭喜當選者，指51名參選人各有優勢，感謝過去48日團隊努力與及投票支持他的選委，又指已盡了最大努力與選委接觸，選舉一定有贏有輸，將來亦有很多層面可以為社會服務。

管浩鳴：冀特別方式處理青年人案底

成功當選的管浩鳴牧師指，上任後首要工作是修補社會撕裂，希望向因社會事件留案底的年青人提供機會，以特別方式處理其案底。不過他指，這只是初步的想法，相信法律上有辦法解決，既然法律上特赦也可行，他的提案應該亦可行。

至於陳同佳案，管浩鳴強調重點在於台灣是否讓陳赴台投案，自己不清楚法律方面的事情，會與律政司研究，「佢一日唔坐監，我相信搞唔掂囉成件事情」。他在當選前接受傳媒訪問時，指需要考慮方法堵塞目前漏洞，例如是域外法權等，避免事件爭議重演，「譬如香港可唔可以有域外法權，而家係『屬地』，可唔可以改做『屬人』？大家都可以傾，但始終無理由將個漏洞擺喺度。」

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馮煒光：政治人總有成功失敗

落選的前新聞統籌專員馮煒光指，未有時間分析落敗原因，指政治人總有成功和失敗，「成功時唔好輕飄飄，失敗時亦應該冷靜面對。」他形容自己很愛國，但選委可能未必很認同他的想法，他會繼續努力宣揚理念。

被問到「單頭」出選、沒有政黨背景會否是落選原因，馮煒光說，民建聯及工聯會亦各自有一名知名度較低的候選人，相信不論背景，候選人需要一定知名度才能當選。他又指，今次有內地背景較強的候選人落選，足以證明今次選舉沒有「祝福名單」。

至於會否繼續參政，馮煒光稱自己愛香港，短期內沒有立法會選舉，「可見將來嘅選舉唔到我去參與」，未來會繼續透過撰文發表意見。