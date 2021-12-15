選管會：選民只須攜身份證赴票站投票　危機管理委員會首召開會議

選舉管理委員會發言人表示，在立法會選舉投票日當日，選民只須帶備香港身份證正本，便可於投票通知卡上列明的指定投票站投票，投票通知卡僅旨在方便選民得知他們獲編配的投票站名稱、地址及其他相關資料，合資格選民只須向投票站工作人員出示香港身份證，經核對後便可領取選票。



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指有傳媒報道錯誤引述 強調投票只須帶備香港身份證正本

選管會指，就有傳媒報道錯誤引述選管會主席馮驊指，選民須於立法會換屆選舉投票日攜帶投票通知卡方可投票，選管會發言人澄清，投票日當日，選民只須帶備香港身份證正本，便可於投票通知卡上列明的指定投票站投票，倘若選民因遺失香港身份證而未能出示香港身份證正本以領取選票，可提供「警署報失紙」，連同載有該人姓名及照片的有效護照或相類旅行證件的正本領取選票。

馮驊下午主持危機管理委員會首次會議，為將於周日舉行的立法會換屆選舉作準備，馮驊法指投票日將設有約630個投票站，約39 000名來自不同政府部門的同事將擔任不同崗位的工作。就公共選舉來說，公開、公正和誠實是最基本的原則，選管會會致力依照這原則，根據法例作出切實可行的安排。

馮驊指，《條例》引入的選舉安排，包括使用電子選民登記冊系統發出選票和設立特別隊伍安排（方便年滿70歲或以上長者、因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士及孕婦），雖然都已經在九月舉行的選舉委員會界別分組一般選舉中落實，「然而，是次立法會換屆選舉有超過447萬名登記選民，是首次這樣大規模採用有關安排，是一個非常大的考驗」。

馮驊提到，今次選舉將首次在香園圍、羅湖及落馬洲支線三個邊境管制站開設臨時投票站，方便身在內地有投票權的香港地方選區及功能界別選民在符合特定條件下，豁免檢疫安排回港投票。選管會感謝政制及內地事務局作出的協調及安排，指為了令各項措施有序落實，選舉日的投票及點票過程暢順，選管會及各有關政策局和部門正積極籌備選舉工作，並做好安全預案和應變計劃。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。