立法會選舉︱田北辰：周生道歉無澄清誣衊與否　重申撐獨立調查

立法會新界西北地區直選3名候選人今日（15日）出席電視台舉辦的選舉論壇，其中實政圓桌田北辰近日被民建聯周浩鼎指控為「二五仔」，後者事後就翻舊帳道歉。田北辰今日被問及會否接受道歉時，似乎仍未「下火」，表示對方只就翻舊帳道歉，但無提及那些「舊帳」有沒有冤枉、誣衊了他。



周浩鼎當日其中一項指控，是田北辰「黑暴時走去搞警察」。田在論壇上再提到7.21事件，重申很多香港市民都有疑惑，希望未來政府主動交代，包括考慮獨立調查。



任何人道歉都接受 田：但舊帳內容是否講得通

主持人首先提及與周浩鼎相關的關鍵字，其中一個是「田北辰」。周浩鼎再次表示當日「過於激動，翻咗『黑暴』時嘅舊事嚟講」，已向對方道歉，希望事件告一段落，未來希望公眾關注大家如何論述政綱。

田北辰同樣有其中一個關鍵字是「周浩鼎」，他一聽到後「唉」了一聲，表示個人傾向對事不對人，又指與周相識一段時間，對方2016年競選超級區議會議席時找他幫忙，自己也二話不說替對方拍片助選。他指當日論壇上只是提問一些很正常的問題，如果在新界建居屋涉及收地，地價會否收足、有否利益衝突，結果「有啲意想不到嘅回應」。

在觀眾提問環節，有人問到田北辰會否接受周浩鼎的道歉，田北辰沉默9秒不作聲，到主持人再問一次時，田嚴肅地說：「我感覺上周生就話（為）翻舊帳道歉，咁就冇話到其實嗰個舊帳背後佢有冇冤枉咗我，或者誣衊咗我？所以原則上任何人道歉，我一定接受，因為我根本就係一個咁嘅人。但你針對純粹是『翻舊帳』道歉，而唔係個『舊帳』本身，係咪邏輯上站得住嘅呢？咁呢樣嘢我自己（心中）有個問號。」他重申，自己的路線確實不易走，非常容易受到攻擊。

田北辰認為，7.21襲擊始終是市民心中一根刺，獨立調查、公正交代絕對有助修補社會撕裂。（資料圖片）

7.21是市民心中刺 田北辰盼獨立調查

新界西北選區包含元朗南部，有網民問到如何跟進前年元朗7.21白衣人襲擊事件。周浩鼎表示如果涉及刑事成份警方會處理，就當日警方有沒有失職問題，監警會已發表報告。新思維黃俊瑯指，任何暴力行為都絕不適合，因此無論任何人使用暴力，未來立法會都可以跟進。

田北辰提到7.21事件對很多香港市民來說有所疑惑，是「心中一根刺」，警隊一哥公開承認處理手法和市民期望有落差，希望未來政府採取主動，作一個交代，絕對有利修補社會撕裂，例如獨立調查，認為立法會逼不到政府做什麼，大家心知肚明。

周浩鼎指重提政改再陷漩渦 黃俊瑯：23條又要快做？

候選人亦就其他議題互相質詢，其中周浩鼎質問黃俊瑯為何還要提出重啟政改，再將香港推入政治漩渦。黃俊瑯即場駁斥，指立法會必須處理政治議題，反指《基本法》23條立法也是政治議題，但民建聯卻要求立即做；政改是《基本法》賦予的主要權利，對方卻要形容為「挑撥矛盾」。周浩鼎反指對方就23條立法「危言聳聽」，黃俊瑯重申23條立法是憲制責任，遲早要做，但並非最迫切問題。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。