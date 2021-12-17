立法會選舉｜民研調查地方選區9人勝算高　兩區無人明顯佔優

立法會選舉將於周日（19日）舉行，香港民意研究所今日（17日）發表選前最後一次相關調查。在10個地方選區之中，8區有候選人勝算較高，另外兩區未有人明顯佔優，分別是港島東和新界西南。



民研以電話調查收集891個樣本，以及以群組調查收集10,174個樣本，詢問投票意向，分析得出10個地方選區之中，誰人的勝算較高。



港島東、新界西南 暫無人勝算較高

港島東數據上沒有人勝算較高，該區候選人有梁熙、廖添誠、吳秋北和潘焯鴻。

港島西勝選較高者為葉劉淑儀，其他候選人有陳學鋒和方龍飛。

九龍東勝選較高者為鄧家彪，其他候選人有顏汶羽、陳進雄、胡健華和李嘉欣。

九龍西勝算較高者為鄭泳舜，其他候選人有梁文廣和馮檢基。

九龍中勝算較高者為李慧琼，其他候選人有楊永杰和譚香文。

新界東南勝算較高者為李世榮，其他候選人有蔡明禧和林素蔚。

新界北勝算較高者為劉國勳，其他候選人有張欣宇、沈豪傑和曾麗文。

新界西北勝算較高者為周浩鼎和田北辰，其他候選人有黃俊瑯。

新界西南數據上沒有人勝算較高，該區候選人有劉卓裕、陳恒鑌和陳穎欣。

新界東北勝算較高者為陳克勤，其他候選人有李梓敬、黃成智和黃穎灝。

值得一提的是，地方選區每區有兩席，以上述數據推算，新界西北已有周浩鼎及田北辰兩名勝選較高的候選人。

47%受訪者基於民生政策選擇所支持的候選人。（資料圖片）

47%人基於民生政策支持候選人

民研亦有問到投票意向，在12月9至14日的調查顯示，有48%受訪者傾向會投票，較11月29日至12月3日調查下跌4個百分點。有39%受訪者傾向不投票，較上次調查升3個百分點。

調查顯示，有31%受訪者認為自己所屬選區有人值得支持，較上次調查上升1個百分點。有52%受訪者認為沒有人值得支持，較上次上升4個百分點。

至於是基於甚麼原因支持候選人，有47%人表示是民生政策，有22%指是政治取態，18%指是經濟政策。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。