立法會選舉︱民調設白票選項被狙擊　鍾劍華批廉署不釐清惹猜想

立法會選舉下月舉行，香港民意研究所一再表明在民調中，涉及選民投票意向的問題，將包括「投白票」等選項，建制派及部分報章近日連環狙擊，例如全國僑聯副主席盧文端不點名批評做法是「使用有目的、結論先行的民調干預選舉」。廉政專員白韞六則指，未清楚調查方式，無法排除有關機構違法的可能性。



香港民研副行政總裁鍾劍華今（30日）在記者會重申，將繼續有關民調，認為提供所有可能性予受訪者選擇是應有之義，否則是違反守則及標準，將按原計劃進行餘下五次調查，不會修改提問。他批評部分親建制報章對民研的指控純屬「扣帽子」。



鍾劍華批評兩份「喉舌報章」對民研作出的指控不盡不實。（資料圖片）

鍾劍華在民研記者會上批評兩份「喉舌報章」的指控不盡不實，又批評白韞六回應含糊，未有直接回應傳媒提問。他質疑，政府在法律相關問題上刻意製造模糊或不清晰的做法，令市民或團體須作出種種猜想。

警隊民望做咗廿年 鍾劍華：仇警說屬諉過

近年不少建制派有聲音質疑民調偏頗，甚至有煽動仇警之嫌，鍾劍華指，民研有關紀律部隊的調查已經進行20年，與官員等民意調查類同，而且研究方式一直沒有大變動，只是希望透過調查反映現實情況。他呼籲大眾思考警隊形象低落的因果關係。

鍾劍華提到，以前在大學也有教授警員學生有關研究的方法，相信部分已晉升至相當高職級，強調民研調查方式、數據全部公開透明，可細看研究方法有否不同。他又提到自己7年前曾撰文呼籲市民不應隨便將警察標籤為「黑警」，強調現代社會需要警察，只是目前警隊形象低落，他認為這種現象很值得「愁」，批評特區政府諉過於人。