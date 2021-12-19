01直擊羅湖邊境票站投票僅20分鐘　有深圳人誤會通關｜立法會選舉

立法會選舉投票今日（19日）舉行，今年首次設立邊境票站，方便因為疫情無法通關的在內地港人投票。《香港01》特約記者今早到羅湖票站直擊，從羅湖過關、到投完票返回深圳，需時約20分鐘。

早上投票人數不算多，記者統計，今早每小時有約40至50人在羅湖投票。羅湖關口比平日熱鬧，有深圳居民誤以為通關。另外亦有港人，乘搭由當地居委會或工會組織的旅遊巴，從其他城市到深圳投票。



《香港01》立法會選舉2021互動專頁

12月19日，香港立法會選舉投票日，首次設有邊境票站。深圳羅湖關口，有「義工」在場協助，亦有搭建帳篷。（香港01特約記者攝）

「封關」羅湖口岸架設數十頂帳篷

已封關近兩年的羅湖口岸，今日（19日）比平時熱鬧，廣場架設了數十頂帳篷，又有身穿紅色背心的「義工」，協助過關投票的港人。

不過在深圳一方，並沒有任何與選舉有關的指示牌，只有防疫指示，要求出示健康碼。

禁區只有一條隊進入票站

《香港01》特約記者約早上9點55分到達羅湖關口，實測投票情況，到10點15分，已投完票離開返回深圳，全程約20分鐘。投票需要健康碼綠碼、行程碼和48小時內的陰性檢測報告。

一過香港關口，禁區和票站全程不准拍攝。在香港一方的邊境禁區，接近到投票站的位置，才開始有投票指示牌，裏面工作人員居多，只有一條隊進入票站，有架設「打蛇餅」的地方，但由於投票人數不多，並未用得上。記者統計，今早每小時約有40至50人進入票站。

12月19日，香港立法會選舉投票日，首次設有邊境票站。有居於其他城市的港人，獲安排旅遊巴到深圳羅湖關口投票。（香港01特約記者攝）

有內地居委會安排旅遊巴接載投票港人

另外亦有港人，從其他城市到深圳投票。有居於廣東省中山市的港人對《香港01》記者表示，當地居委會有安排旅遊巴搭載港人到深圳投票，之前亦收到電話「催票」，呼籲登記跨境投票。

亦有居於福建的港人表示，早前收到居委會電話，表示可以安排免費來回機票從福建到深圳投票，但他並無接受。

12月19日，香港立法會選舉投票日，首次設有邊境票站。深圳羅湖關口，有「義工」在場協助，亦有搭建帳篷。羅湖封關近兩年，比平日熱鬧，有人誤以為通關。（香港01特約記者攝）

12月19日，香港聯合出版集團員工從內地回港在羅湖關口投票。（香港中通社圖片）

▼邊境票站內部情況▼

