立法會選舉｜票站未見人龍　投票市民稱感覺靜英英：3分鐘搞掂

立法會選舉今日（19日）舉行。記者今早到港島東的灣仔軒尼詩道官立小學票站，現場未見人龍，市民無須排隊已能成功投票。有剛投完票的市民表示，未知是否時間尚早，票站人數不多，估計票站職員比投票人數更多，只需要數分鐘便完成投票，亦有市民形容，對比往年，今年氣氛似乎較平淡，「（今年）好似靜英英咁，好似掂行掂過。」



立法會選舉今日（19日）舉行。港島東灣仔軒尼詩道官立小學票站，現場未見人龍。（王潔恩攝）

市民稱立法會選舉是香港大事 應盡責任投票

謝先生剛完成投票，他稱立法會選舉是香港的大事，市民應盡自己責任投票，又指今年投票很順利，只花了兩至三分鐘，排隊的人不多，未知是否時間尚早。

謝先生說，每一屆立法會選擇都有參與投票，過往均在這票站及相若時間投票，但認為今年氣氛似乎較平淡，對比往年，已經有100至200人排隊投票，「（今年）好似靜英英咁⋯好似掂行掂過。」他直言，今年的選擇較少，認為應有更多候選人出來競爭。

長者稱對候選人乏認識 形容票站職員比投票人更多

另外，有剛投票的長者直言票站「無人」，估計票站職員比投票人數更多，毋須三分鐘就完成投票，「（職員）佢哋好多人。」他又指，以往未親身見過四個候選人：「我見過佢哋啲相。」

鄺太（右）形容，投票流程只需約5分鐘，希望日後參選人可為香港做事，令香港更穩定。（王潔恩攝）

投票市民：希望自己一票可為香港帶來轉變

剛投票的鄺太亦指，今日投票流程很快，只需約5分鐘，希望日後參選人可為香港做事，令香港更穩定。胡先生亦指，不希望再有社會事件發生，故希望他的一票可為香港帶來轉變。