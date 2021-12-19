立法會選舉｜民建聯陳學鋒跨區參選港島西　指選情相對嚴峻

立法會選舉今日（19日）舉行，民建聯港島西候選人陳學鋒在東涌拉票，他形容選情嚴峻，希望各位市民會到投票站投票支持他。



陳學鋒：若未當選會影響各區辦事處服務

民建聯港島西候選人陳學鋒中午見傳媒時表示，現時投票率跟2016年差不多，但因自己一直在中西區進行地區工作，離島和南區知名度相對較低，因此每一票都十分重要。而今年亦採用了電子派票，投票過程暢順，希望今晚點票流程加快。

至於如何應對同區較有經驗的競選人葉劉淑儀，陳亦稱因知名度較低，選情相對嚴峻，若然不能獲得港島西此席，對各區辦事處會有影響，未必能如以往服務市民。

全國人大常委及前民建聯主席譚耀宗，為民建聯港島西候選人陳學鋒拉票。(雲嘉晉攝)

譚耀宗幫手催票：陳學鋒做事認真

全國人大常委及前民建聯主席譚耀宗亦有到場幫忙拉票，指陳學鋒做事認真，有責任感，不少街坊都盛讚陳工作態度。譚指選舉形勢不錯，今早能聽到街坊稱飲茶後會去投票，氣氛好好，投票亦好安全 ，但選情都難免緊張，呼籲街坊到投票站投票，因每一票都很重要。被問到今早投票率較上屆區議會選舉低，譚就稱早上難和2019年相比，因當時社會環境非常特殊，民建聯會以平和心態尊重市民投票意願。

其餘港島西候選人包括新民黨葉劉淑儀、自稱獨立民主派的方龍飛。詳情可參考《香港01》選舉網站。