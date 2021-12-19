立法會選舉｜3口岸票站上午7800人投票佔登記數35%　竹篙灣未開齋

今日（19日）是立法會選舉，選舉管理委員會主席馮驊中午12時許表示，香園圍、羅湖、落馬洲支線邊境管制站三個口岸投票站已有約7800人完成投票，即佔登記人數約35%，至於竹篙灣檢疫中心的票站雖有80人登記，但暫時無人投票。



另外，今天有5個票站遇到「阻滯」，需延遲關閉時間，部份因測試電子選民登記册而花多約10分鐘才開門，也有票站因登記册出現連線問題而暫停投票22分鐘，但無改用紙本登記册。他稱，預計輪候時間的網上系統正在修復，今天無一個票站需排隊超過30分鐘。



落馬洲票站最多內地港人投票

馮驊中午12時許到九龍塘賽馬會官立中學票站巡視後表示，香園圍票站有6156人登記，暫有2544人已投票；羅湖票站原有7089人登記，暫有2167人已投票；落馬洲票站有8885人登記，當中3162人已投票。換言之，22130名港人登記在三個口岸投票站投票下，「投票率」約為35%。

286名在囚人士及1名被捕人士已投票

至於位於竹篙灣檢疫中心的票站就有80人登記投票，但暫時無一人投票。截至早上10時半，有286名在囚人士和一名被捕人士投票。

4票站延遲開站 馮驊：測試電子選民登記册可能用多咗少少時間

馮驊表示，有4個票站今早延誤開放，分別是長沙灣體育館、嗇色園可德幼稚園、青山天主教小學、教育大學賽馬會小學，因為這些票站「測試電子選民登記册可能用多咗少少時間」，強調4個票站延誤時間不多於10分鐘，會相應延後其關閉時間，詳情可參閱新聞稿的公布。

至於西環保良局天德長者援手網絡中心票站因系統網絡問題而需暫停投票22分鐘，他稱非系統問題，而是連線問題，由於能夠修復得到，故無轉為使用紙本登記册，「唔係駁唔返條線。」

查閱輪候時間系統未能正常運作 馮驊稱非受到惡意攻擊：流量很大

選舉事務處今早表示，由於流量太大，原定設於選舉網站讓選民查閱每個票站預計輪候時間的系統未能正常運作。馮驊表示，該網站流量很大，系統無法負荷，並非受到惡意攻擊，現正修復，如果修復到才會重開，但未能提供系統本身可容納的流量及實際流量。他又指，市民現時可在票站外的告示牌了解輪候時間，而今天無一個票站需排隊超過30分鐘。

他認為這些都屬個別事件，不會對選民投票意欲帶來大影響。另外，他指3個口岸票站都有設每小時投票人數上限，不會有多人聚集，這些選民投票後可返回內地，毋須隔離。

截至早上10時半收69宗投訴 主要涉及選舉廣告

截至今早10時半，共接獲69宗投訴，當中26宗涉選舉廣告，12宗涉投票安排，10宗投訴票站職員，10宗投訴選舉站外的競選活動。他稱數字比以往少，大部份已獲處理。