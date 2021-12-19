立法會選舉｜截至中午投票率12.08%遜2016年立法會　差距逐漸擴大

完善香港選舉制度後的首屆立法會選舉今日（19日）舉行。據政府公布的每小時投票率顥示，上午由8時30分開始至中午12時30分，累積投票率有12.08%，以首四小時投票率比較，較上屆2016年立法會選舉的11.05%投率票，多約1個百分點；但以同一時間、即截至12時30分的14.99%投票率，則落後約3個百分點。而相比上一場大型選舉、即2019年區議會選舉達30.98%，則少約六成。



截至中午比2016年低2.91個百分點

今屆立法會選舉推遲1小時舉行，由8時30分起投票，往屆則由早上7時30分起投票。據選舉網站，今屆截至12時30分首四小時，全港累積投票率為12.08%，較上屆立法會選舉首四小時的11.05%投率票，多約1個百分點，有關數字亦高於歷屆立法會換屆選舉。

▼2016年立法會選舉投票日▼



不過首小時的投票率過往只有1%，若一律計截至12時半，則比2016年的14.99%低2.91個百分點。同一時間累計投票率的差距逐漸擴大，由初時只有約0.5個百分點，擴至超過1個百分點，最新近3個百分點。

▼2019年區議會選舉投票日▼



再對比投票率創歷屆選舉新高的2019年區議會選舉，本屆立法會選舉投票率遠遠遠落後，當年截至12時半的投票率已達30.98%，比這次同時段高近1.9倍。當年早在投票開始首兩小時，累計投票率已達10.41%，即使只計首四小時，投票率已達24.37%，比今日首四小時多約一倍。