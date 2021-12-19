立法會選舉︱張崑陽等人投票日再籲杯葛　蕭澤頤：線上線下蒐情報

立法會選舉今日（19日）舉行，日前被廉署通緝的張崑陽，前區議員劉珈汶、李家偉和李軒朗今早再在facebook發文，呼籲市民不要前往票站。特首林鄭月娥見記者時表示，新修訂的《選舉(舞弊及非法行為)條例》訂明，公開或煽惑他人不投票或投無效選票均屬違法，強調執法部門會加緊留意，如有發現違法行為必定嚴肅執法。



林鄭指，新修訂的選舉舞弊條例訂明，公開或煽惑他人不投票或投無效選票均屬違法，強調如有發現違法行為必定嚴肅執法。（李澤彤攝）

白韞六：若有人破壞選舉將嚴肅執法

廉政專員白韞六見記者時表示，會確保選舉公平公正，防止任何人操控破壞選舉。被問到會否就通緝張崑陽等人有進一步行動，他僅稱不會就個別案件評論，強調定會嚴肅執法。警務處處長蕭澤頤亦指，早前已拘捕三人涉煽動他人作暴力違法行為，破壞選舉等，呼籲市民勿以身試法。他又稱，警方會在線上線下加強情報搜集，若有人破壞選舉必定嚴正執法。

政務司司長李家超表示，為確保選舉公平、公正和公開，以及確保選舉廉潔，已派出廉政人員等不同部門，留意和處理選舉相關事項。（羅君豪攝）

李家超：癱瘓立法會力量仍然存在

政務司司長李家超則表示，為確保選舉公平、公正和公開，以及確保選舉廉潔，已派出廉政人員等不同部門，留意和處理選舉相關事項，強調有信心可以防範破壞選舉行為。李家超又指，過往背叛香港利益，癱瘓立法會的力量仍然存在，試圖破壞選舉成功，強調廉署和警方早前已經拘捕多人，政府今日會要求有關部門留意。

張崑陽等5人被通輯 涉煽惑不投票及投廢票

身處海外的張崑陽、劉珈汶、李家偉和李軒朗本月16日於facebook直播，題目為「杯葛選舉，刻不容緩」，張崑陽強調，真民主派不會參與這次選舉，「否則就是政權的幫兇，背叛香港民主運動。」

廉政公署其後獲裁判官簽發手令，通緝他們及前香港眾志羅冠聰共五人，指他們涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第 27A（1）條。案件指，張崑陽等4人在社交媒體平台廣播討論，煽惑他人在選舉中不投票；而羅冠聰被指在本月3日的網上會議發言，煽惑他人在立法會選舉中不投票。